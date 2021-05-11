AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihlerine ilişkin illere yazı gönderdi. Koronavirüs neden ile AÖL 3. dönem sınavları online olarak uygulanacak. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte, MEB'den AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında uygulanacak. Sınavlar, 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine tam kapanma nedeni ile 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında ara verildi. Kayıtlar 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

