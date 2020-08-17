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AÖL sonuçları açıklandı mı? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Adayların uzun süredir merak ettiği AÖL sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? İşte AÖL sınav sonuçları ve AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖL sonuçları açıklandı mı? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Örgün eğitime devam edemeyen vatandaşların Açık Öğretim Lise programıyla diplomalarına kavuşmasını sağlayan AÖL sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. AÖL 2. dönem sınavları, daha önce koronavirüs salgını ve alınan tedbirler sebebiyle ertelenmişti. Son olarak sınav geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Bu nedenle uzun süredir AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuna yanıt aranıyordu. AÖL sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sonuçları açıklandı mı sorusu uzun süredir adaylar tarafından soruluyordu. AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili olarak gözler 17 Ağustos 2020 tarihine çevrilmişti. Sabahın erken saatlerinden itibaren AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor 2020 konusunda araştırma yapılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile AÖL sınav sonuçları 2020 açıklandığına dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak sonuçların gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar aynı zamanda AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sonuçları sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar AÖL sonuçları 2020 için sorgulama ekranını araştırıyor. AÖL sonuç öğrenme işlemi Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılabiliyor. AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemi için aolweb.aol.meb.gov.tr adresini ziyaret etmek yeterli oluyor. Bu sayfada AÖL sonuçları sorgulama işlemi yapmak için Öğrenci Giriş Ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ya da Öğrenci Numarası ile şifreyi girerek AÖL giriş işlemi yapmak gerekiyor.

AÖL kayıt yenileme ne zaman 2020?

AÖL sonuç öğrenme işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin dışında vatandaşlar tarafından kayıt yenileme süreci de merak ediliyor. Açıköğretim Lisesi 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 24 Ağustos 2020 ile 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılıyor.

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