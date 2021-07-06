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  4. Apartman bahçesinde perişan halde bulunmuştu! Aynı kadın polisi yine alarma geçirdi

Apartman bahçesinde perişan halde bulunmuştu! Aynı kadın polisi yine alarma geçirdi

06.07.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, daha önce bir evin bahçesinde kilime sarılı bir şekilde perişan ve derin uykuda bulunan kadın, bu kez başka bir dairenin kömürlüğünde bulundu. Vücudunda yara ve morluklar olan kadın, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek karakola götürüldü.

Apartman bahçesinde perişan halde bulunmuştu! Aynı kadın polisi yine alarma geçirdi

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 359 Sokak’ta bulunan müstakil bir evin kömürlüğünde meydana geldi. Sabah evine gelen ev sahibi, kömürlüğüne girdiği esnada battaniyeye sarılı bir kadının olduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında şaşıran adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının durumunun iyi olduğu öğrendi.
Ev sahibi kadının kaldırılmasını istemesi üzerine bu kez olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre kadın ile iletişim kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Zaman zaman kendine gelen kadın, bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleyerek kendisinin rahat bırakılmasını istedi. Ekipler bunun üzerine kadın polislerden yardım istedi. Olay yerine gelen kadın polisler, kadını yattığı yerden kaldırdı.

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Apartman bahçesinde perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldüApartman bahçesinde perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Kadın uzun uğraşlar sonucu polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. İsminin Zehra olduğu öğrenilen kadın, geçen hafta da bir apartmanın bahçe kısmında bulunmuştu. Ev sahipleri ve polis tarafından uyandırılamayan kadın yine kadın polisler tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

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(İHA)

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antalya
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