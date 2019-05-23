HABER

Apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bahçe kapısındaki parmaklıklara dolanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan böyle kurtarıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bahçe kapısındaki parmaklıklara dolanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yılan doğaya salındı.
Olay, 8 Kasım Mahallasi Altan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçe giriş kapısında yaşandı. Evlerine giren vatandaşlar demir kapının parmaklıklarına sıkışmış ve hareket edemeyen yaklaşık 1.5 metre boyunda yılan gördü. Bunun üzerine vatandaşlar olayı Lüleburgaz İtfaiyesi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yılanı sıkıştığı yerden çıkardı. Yılan, dikkatli bir şekilde siyah poşetin içine konuldu. Ekipler ardından poşetin içindeki yılanı ilçe dışına çıkararak doğal ortamına bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan yılan ise hızla uzaklaştı.

"Canlı ayırt etmiyoruz"
Lüleburgaz İtfaiyesi Müdürü Ceyhun Akgöl, yılanın sıkıştığı ihbarının gelir gelmez harekete geçtiklerini söyleyerek, "Hiçbir canlıyı ayırt etmiyoruz. Her canlının yaşam hakkı var. Sadece kedi ve köpek değil bütün canlılar yaşamalı. Bu nedenle Lüleburgaz İtfaiyesi olarak hiçbir canlı, olay ayırt etmeksizin yardıma koşuyoruz" dedi.

Apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan böyle kurtarıldı

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok olduMersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu
Doğu ve Güneydoğu illerindeki algıyı kırdılarDoğu ve Güneydoğu illerindeki algıyı kırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.