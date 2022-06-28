HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Apartman önünde korkunç görüntüler! Suriyeli kapıcı kadın keserle dehşet saçtı

Apartman önünde korkunç görüntüler! Suriyeli kapıcı kadın keserle dehşet saçtı

28.06.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir apartmanda yönetici olduğu belirtilen Suriyeli kadın, apartmanın önünde komşularına korku dolu anlar yaşattı. Elinde keser bulunan apartman kapıcısının önce kedilere saldırdığı ifade edilirken daha sonra da komşusuna saldırı girişiminde bulunduğu anlar ortaya çıkarken hem hayvanseverler hem de vatandaşlar isyan etti.

Apartman önünde korkunç görüntüler! Suriyeli kapıcı kadın keserle dehşet saçtı

Antalya Suriyeli apartman kapıcısı kadının 'keserli' dehşetini konuşuyor! Olay anının infial yaratan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Herkesi ayağa kaldıran olayın ardından kadın hakkında işlem başlatıldığı da öğrenildi.

sadfdsa

KESERLE KEDİLERİ KOVALADI!

Yeni Alanya'da yer alan habere göre, olay Alanya'nın Fığla Mahallesi'ndeki Hacıgökmen Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın kapıcısı olduğu bildirilen kadının elinde keserle apartman bahçesindeki kedileri kovaladığı görüntülendi. Komşusunun "Kediye saldırdı" diyerek tepkisini dile getirmesi üzerine kapıcının "Sokak kedisi" dediği duyuluyor.

KOMŞULARINA TEHDİTLER YAĞDIRDI

Kadın, görüntüyü çeken apartman sakinine de saldırdı ve yaraladı. Kadının elinde keserle apartman sakinlerine tehditler savurduğu görüldü. Hayvanseverleri ve vatandaşları ayağa kaldıran olayın ardından Suriyeli kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da akılalmaz olay! Tuvaletini yaparken falezlerden düştüAntalya'da akılalmaz olay! Tuvaletini yaparken falezlerden düştü
Büyük paniğe yol açmıştı! Bakanlıktan flaş karar: DurdurulduBüyük paniğe yol açmıştı! Bakanlıktan flaş karar: Durduruldu
'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi! 'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

İlginizi Çekebilir

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor!

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.