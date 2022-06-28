Apartman önünde korkunç görüntüler! Suriyeli kapıcı kadın keserle dehşet saçtı

Antalya Suriyeli apartman kapıcısı kadının 'keserli' dehşetini konuşuyor! Olay anının infial yaratan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Herkesi ayağa kaldıran olayın ardından kadın hakkında işlem başlatıldığı da öğrenildi.

KESERLE KEDİLERİ KOVALADI!

Yeni Alanya'da yer alan habere göre, olay Alanya'nın Fığla Mahallesi'ndeki Hacıgökmen Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın kapıcısı olduğu bildirilen kadının elinde keserle apartman bahçesindeki kedileri kovaladığı görüntülendi. Komşusunun "Kediye saldırdı" diyerek tepkisini dile getirmesi üzerine kapıcının "Sokak kedisi" dediği duyuluyor.

KOMŞULARINA TEHDİTLER YAĞDIRDI

Kadın, görüntüyü çeken apartman sakinine de saldırdı ve yaraladı. Kadının elinde keserle apartman sakinlerine tehditler savurduğu görüldü. Hayvanseverleri ve vatandaşları ayağa kaldıran olayın ardından Suriyeli kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

