Apartmana düşen yıldırım yangın çıkardı! Daire kısa sürede küle döndü

Körfez ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Atalar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü.

BİNAYI TERK ETTİLER

Apartmanın çatısından yükselen dumanın ardından binanın en üst katında oturan Z.Ç. korkuyla kendini dışarıya attı.



Komşularına da haber veren kadın, bina sakinleriyle birlikte apartmanı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Binanın çatı kısmında başlayarak daireye de sıçrayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, Z.Ç.'nin oturduğu daire yanarak kullanılamaz hale gelirken, evinde beslediği kedilerden bir tanesi yanarak öldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

