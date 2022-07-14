HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Apartmandaki dehşette 'turşu' iddiası! Çocukların "imdat" sesleri ve çığlıkları yankılandı

Apartmandaki dehşette 'turşu' iddiası! Çocukların "imdat" sesleri ve çığlıkları yankılandı

14.07.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de bir apartmanda karşılıklı dairelerde oturan iki ailenin bireylerinin kavgası dehşete düşürdü. Çocukların “imdat” seslerinin ve çığlıklarının apartmanda yankılandığı kavganın kapı önünde bulunan ayakkabı dolabının üzerine çanta konulması üzerine çıktığı belirtildi. Tarafların tekme, tokat ve yumrukla birbirine girdiği kavgada husumetin 2 yıl önce apartmanda turşu yapımı nedeniyle başladığı öne sürüldü.

Apartmandaki dehşette 'turşu' iddiası! Çocukların "imdat" sesleri ve çığlıkları yankılandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Fethi Özdemir’in eşi Elif Özdemir, salı günü yakınlarına ziyarete gitti. Bir süre sonra gelen Elif Özdemir, iddiaya göre çantasını kapı önündeki karşı komşusunun ayakkabı dolabının üzerine koydu. Komşusu E.A. ve Z.A., bu duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Fethi Özdemir'in eve gelmesiyle tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya E.A. ve Z.A. çiftinin yakınları da dahil oldu. Tekme- tokat ve yumruklu kavga, Fethi Özdemir’in çocuğu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kavga sırasında Özdemir'in çocuklarının 'imdat' sesleri duyuldu. Kavgada Fethi Özdemir’in kulak memesinin bir parçası koptu. Fethi Özdemir ile eşi Elif Özdemir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan çift, taburcu edildi.

'KAFAMDA 6 DİKİŞ VAR'

Komşularından şikayetçi olan Fethi Özdemir, "Karşı komşumuz tarafından önce eşim ve çocuklarım eve girerken saldırıya uğradılar. Ben telefon sonrasında eve geldim. Eve geldiğim andan itibaren 6 kişi tarafından saldırıya uğradım. Beni, eşimi ve çocuklarımı darbettiler. Olay, bir çantanın ayakkabı dolabının üzerine konulması ile başladı. Sonrasında akrabalarını üzerimize kışkırtarak kendileri de içinde bulunduğu 6 kişi tarafından saldırıya uğradık. Kollarımın her tarafında darp izleri, kafamda 6 dikiş var, kulak mememin yarısı yok. Şikayetçi olduk, raporlarımız mevcut. Kendileri halen karşı dairede oturuyorlar. Herhangi bir can güvenliğimiz yok. Yatamıyoruz uyuyamıyoruz. Yetkililerden gereğinin yapılmasını arz ediyoruz" diye konuştu.

5be54132378862efdd5c547764047000

‘TURŞU MESELESİ’ İDDİASI

E.A. ise husumetin 2 yıl önce apartmanda turşu yapımı nedeniyle başladığını belirterek, "Karşı komşumuzun eşi 2 yıl önce apartmanın merdiveninde turşu yapmış ve kapının önüne bırakmış. Turşunun asidi duvarı ve merdiveni yakıyor. Eşim temizleyin diye ricada bulundu. Temizlemeyince eşim site yönetimine haber veriyor. Bunlar da site yönetimine haber verdiniz diye baskına geliyorlar. O zaman 3 aylık hamile olan eşimle tartışıyorlar. Olaydan 12 gün önce yine haneye tecavüz ettiler, hakarette bulundular. Bayramda misafirlerim vardı. Eşim kapının önünde ayakkabıları düzeltirken komşunun hanımı 'siz hala burada mısınız?' diye ayakkabıyı fırlatıyor. Misafirin hanımının kulağına vuruyor. Kulak zarı hasar görmüş. Daha sonra eşi geliyor ve elindeki sopayla vuruyor. Biz de içeriden gelerek elindeki sopayı almaya çalıştık. Arbede yaşandı. Polis geldi, mahkemelik olduk" diye konuştu.

8be239f96cd6fa89bfe4fd965051637e

Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

d8ecee1e3d96ca47eb27aacd3e548af9

db186f2325ceffa2f3c7e7575b383135

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda büyük panik! Bir anda ortaya çıktı, vatandaşlar uzaklaştırıldıPlajda büyük panik! Bir anda ortaya çıktı, vatandaşlar uzaklaştırıldı
Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyorDatça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor
Tahıl koridoru için kritik toplantı sonrası açıklamaTahıl koridoru için kritik toplantı sonrası açıklama
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir apartman komşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sokak röportajındaki yaşlı teyze olay oldu! Yakasına yapışıp...

Sokak röportajındaki yaşlı teyze olay oldu! Yakasına yapışıp...

Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı

Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Yemeğini beğenmedi ama... "Gel işe başla"

Yemeğini beğenmedi ama... "Gel işe başla"

Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'

Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'

AVM'de kanlı dehşet! Görüntüler tüyleri diken diken etti

AVM'de kanlı dehşet! Görüntüler tüyleri diken diken etti

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.