Apartmandan gelen koku ekipleri harekete geçirdi! Balkondan daireye girince...

Olay, ilçenin Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz kokusu alan apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, daireye girmek için çalışma başlattı.

DAİREYE BALKONDAN GİRİNCE ANLAŞILDI

Daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, yayılan gaz kokusunun mutfak tüpüne bağlı ocağın açık unutulması nedeniyle oluştuğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda bir süre dairenin camlarını ve kapılarını açarak tedbir nedeniyle havalandırdı. Polis ekipleri ise bir süre daire çevresinden vatandaşları uzaklaştırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)



