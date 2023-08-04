Apartmanın 8. katındaki dairesinin balkonuna çıktı! Yarı çıplak atlamak istedi... İkna için gelen polislere eline geçeni fırlattı

Tayland’ın Pattaya şehrinde yaşayan 60 yaşındaki Heinz Edgar Eugen isimli Alman bir turist apartmanın 8. katında bulunan dairesinden atlamaya çalıştı. Alman adamın karısı polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde ise siyah iç çamaşırı dışında çıplak halde balkon korkuluğunun dışında duran adamı buldular. Polisler onu içeri girmeye ikna etmeye çalışırken Eugen onları durdurmak için yukarıdan nesneler fırlattı.

UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİNDEYDİ

Eugen'in kimliği açıklanmayan eşi, Channel 3'e verdiği demeçte, kocasının kendi ülkesinde devam eden bir davanın stresiyle mücadele etmek için uyuşturucu madde kullanmaya başladığını söyledi. Aşırı uyuşturucu madde tüketiminin sabah 3 civarında kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu ve artık yaşamak istemediğini beyan ettiğini söyleyen ismi açıklanmayan eş, Eugen'in daha sonra balkona koştuğunu ve koruyucu korkuluktan dışarı çıktığını dile getirdi.

7 SAAT BOYUNCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Olay yerine gelen polis memurları ve bir tercüman Eugen'i atlamamaya ikna etmek için her türlü çabayı gösterdi. Alman adam iç çamaşırını çıkartarak korkuluklar boyunca ilerleyince polisin ona yaklaşması iyice zorlaştı. Yedi saatten fazla bir süre sonra, memurlar nihayet Eugen oturduğunda yakalamayı başardı ve onu içeri sürükledi. Alman adam sonrasında sağlık kontrollerinin yapılması adına hastaneye sevk edildi.