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AP'den Macaristan'ın Komisyon üyesi adayına yeşil ışık

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 19:25 | Son Güncelleme

AP'den Macaristan'ın Komisyon üyesi adayına yeşil ışık

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi adayı Oliver Varhelyi'ye onay verdi.

AP Sözcüsü Jaume Duch, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin Varhelyi hakkındaki kararını açıkladı.

Duch, Varhelyi'nin geçen haftaki değerlendirme oturumlarından sonra parlamenterlerin ilave sorularını yanıtladığı, böylelikle Komisyon'da genişlemeden sorumlu üye olmak için onay aldığını duyurdu.

Macaristan'ın ilk Komisyon üyesi adayının reddedilmesinin ardından Varhelyi, AP'deki ilgili komiteler tarafından yaklaşık 3 saat süren değerlendirme oturumlarında parlamenterlerin sorularını cevaplamıştı.

AP üyeleri, Varhelyi'nin özellikle Macaristan'daki Viktor Orban hükümetine olan bağlılığı ve Türkiye'nin üyelik müzakereleriyle ilgili ilave sorulara cevap vermesini istemişti.

Varhelyi, sorulara cevaben sadece AB Komisyonu'na bağlı olacağını yinelemiş, Türkiye ile ilişkiler konusunda da "Türkiye AB için önemli bir ortak. İş birliği yapılması konusunda ortak çıkarlarımız var ancak bu hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler gibi konularda açık mesajlar vermemi engellemeyecek." ifadesini kullanmıştı.

- Yeni AB Komisyonu

AB anlaşmaları uyarınca 5 yıllık süresi dolan Jean-Claude Juncker başkanlığındaki AB Komisyonu'nun görevi 1 Kasım'da, seçilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e devretmesi gerekiyordu ancak Macaristan, Fransa ve Romanya'nın Komisyon adaylarının AP’den onay alamaması ve İngiltere'nin ülkedeki erken genel seçimleri gerekçe göstererek yeni yönetim için aday göstermemesi süreci geciktirdi.

AP'nin Macaristan, Fransa ve Romanya'nın adaylarına onay vermesinin ardından, yeni AB Komisyonu'nun İngiltere ile olan sorunu çözmesi gerekiyor. Hakkında AB tarafından ihlal süreci başlatılan İngiltere'nin cuma gününe kadar Komisyon üyesi adayı hakkında görüşlerini bildirmesi gerekiyor.

İngiltere ile olan sorun çözülürse yeni AB Komisyonu'nun 27 Kasım'da gerçekleşecek AP Genel Kurulu'nda onaylanması ve görevi 1 Aralık'da devralması bekleniyor.

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