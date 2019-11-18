AP'den Macaristan'ın Komisyon üyesi adayına yeşil ışık

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi adayı Oliver Varhelyi'ye onay verdi.

AP Sözcüsü Jaume Duch, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin Varhelyi hakkındaki kararını açıkladı.

Duch, Varhelyi'nin geçen haftaki değerlendirme oturumlarından sonra parlamenterlerin ilave sorularını yanıtladığı, böylelikle Komisyon'da genişlemeden sorumlu üye olmak için onay aldığını duyurdu.

Macaristan'ın ilk Komisyon üyesi adayının reddedilmesinin ardından Varhelyi, AP'deki ilgili komiteler tarafından yaklaşık 3 saat süren değerlendirme oturumlarında parlamenterlerin sorularını cevaplamıştı.

AP üyeleri, Varhelyi'nin özellikle Macaristan'daki Viktor Orban hükümetine olan bağlılığı ve Türkiye'nin üyelik müzakereleriyle ilgili ilave sorulara cevap vermesini istemişti.

Varhelyi, sorulara cevaben sadece AB Komisyonu'na bağlı olacağını yinelemiş, Türkiye ile ilişkiler konusunda da "Türkiye AB için önemli bir ortak. İş birliği yapılması konusunda ortak çıkarlarımız var ancak bu hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler gibi konularda açık mesajlar vermemi engellemeyecek." ifadesini kullanmıştı.