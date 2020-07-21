Apple 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya!

Apple zaman zaman adına açılan davalarla gündeme geliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz aylarda yaşandı. Apple'ın iPhone'ların yavaşlattığına dair açılan o davada, yapılan anlaşma sonucu Apple, kullanıcılarına yaklaşık 500 milyon dolar ödeme yapma mecburiyetinde kaldı. Fakat bu kez Apple'a karşı açılan davada dile getirilen ücret dudak uçuklatıcı bir seviyede.

DOLANDIRICILAR 1 MİLYAR DOLAR KAZANDILAR

iTunes hediye kartlarını bileniniz vardır. Bu kartlar sayesinde insanlar iTunes üzerinden uygulama, müzik ve film alışverişi yapabiliyorlar. Ancak iTunes hediye kartlarının adı son zamanlarda hediyelerle değil, türlü dolandırıcılık yöntemleriyle anılmaya başlandı. Zira Business Insider'da yer alan iddialara göre dolandırıcılar, 1 milyar dolarlık iTunes hediye kartlarını çaldı ve bu kazanca karşı Apple hiçbir şey yapmadı. Üstelik iddialara göre Apple dolandırıcılıktan gelir bile sağladı.

APPLE İTUNES KARTLARINDAN KOMİSYON KESTİ

Apple iTunes hediye kartlarından yapılan alışverişlerde kartın nasıl elde edildiğine bakılmaksızın, yüzde 30 komisyon kesiyor. Çalınan 1 milyar dolarlık kartlar ile alışveriş yapan dolandırıcılar, yüzde 30'luk bir payı alışveriş komisyonu olarak Apple'a ödemiş oldu. Böylece Apple dolandırıcılık ile uzaktan yakından alakası olmasa da, harcamalardan 300 milyon dolarlık bir geliri kasasına koydu.