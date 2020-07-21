Apple 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya!

Apple zaman zaman adına açılan davalarla gündeme geliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz aylarda yaşandı. Apple'ın iPhone'ların yavaşlattığına dair açılan o davada, yapılan anlaşma sonucu Apple, kullanıcılarına yaklaşık 500 milyon dolar ödeme yapma mecburiyetinde kaldı. Fakat bu kez Apple'a karşı açılan davada dile getirilen ücret dudak uçuklatıcı bir seviyede.
iTunes hediye kartlarını bileniniz vardır. Bu kartlar sayesinde insanlar iTunes üzerinden uygulama, müzik ve film alışverişi yapabiliyorlar. Ancak iTunes hediye kartlarının adı son zamanlarda hediyelerle değil, türlü dolandırıcılık yöntemleriyle anılmaya başlandı. Zira Business Insider'da yer alan iddialara göre dolandırıcılar, 1 milyar dolarlık iTunes hediye kartlarını çaldı ve bu kazanca karşı Apple hiçbir şey yapmadı. Üstelik iddialara göre Apple dolandırıcılıktan gelir bile sağladı.
Apple iTunes hediye kartlarından yapılan alışverişlerde kartın nasıl elde edildiğine bakılmaksızın, yüzde 30 komisyon kesiyor. Çalınan 1 milyar dolarlık kartlar ile alışveriş yapan dolandırıcılar, yüzde 30'luk bir payı alışveriş komisyonu olarak Apple'a ödemiş oldu. Böylece Apple dolandırıcılık ile uzaktan yakından alakası olmasa da, harcamalardan 300 milyon dolarlık bir geliri kasasına koydu.
Bu durum ABD'li 7 kullanıcıyı ise deyim yerindeyse çıldırttı. 7 kullanıcı, geçtiğimiz cuma günü ABD mahkemesine giderek Apple'ın bu dolandırıcılığa karşı herhangi bir adım atmadığını, aksine para bile kazandığını söyledi. Böylece Apple'a karşı bir dava daha açılmış oldu. Apple'ın ise iddialara henüz bir cevabı yok.
Okuyucu Yorumları 0 yorum