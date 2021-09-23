Apple 2 milyar iPhone satmayı başardı

Apple, iPhone modellerinin satışları hakkında çok fazla spekülasyon var. Hatta şirketin birkaç yıl öncesi kadar çok sayıda iPhone satamamasıyla ilgili olumsuz haberler yayıldı. Ancak yeni bir rapor, Cupertinolu şirketin 2 milyar iPhone sattığını ortaya koydu.

APPLE BAŞARISINI KUTLAMADI

Horace Dediu'nun raporuna göre Apple, 2 milyarıncı iPhone'unu satmayı başardı. Ancak iPhone 13 modellerini geçtiğimiz günlerde tanıtan şirket, 1 milyarıncı satışta yaptığının aksine herhangi bir duyuru veya kutlama yapmadı. Rapora bakılırsa bunun nedeni kısmen de olsa 2 milyarıncı satış hakkında konuşmanın 1 milyarıncı satış kadar ilgi çekici olmaması.

YAKLAŞIK YÜZDE 26'SI iPHONE

Raporda, iPhone'un her zamankinden daha iyi olduğundan bahsedilirken, 1 milyardan fazla iPhone kullanıcısının olduğu, toplam kullanıcı sayısının sürekli arttığı ve iPhone kullanıcılarının tüm akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık yüzde 26'sını oluşturduğu belirtiliyor.

Raporda "iPhone 13, şimdiye kadarki en önemli iPhone" ifadesi de yer alıyor.

