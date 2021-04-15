Apple 20 Nisan'da neler tanıtacak? İşte tahminler

Apple etkinlikte muhtemelen Mac’leri, AirPods’ları ve uzun süredir beklenen AirTags takipçilerini ilgilendirecek açıklamalar yapacak.

iMAC APPLE SİLİCON'UN GÜCÜYLE YENİLENEBİLİR

Apple geçen yaz 10. nesil Intel işlemcilerle yeni iMac’leri piyasaya sürmüştü. Tüm iddialar, ilk sürümünü gördüğümüz Apple Silicon yonga setlerinin daha güçlü sürümleriyle eşleştirilen, Pro Display XDR monitörden esinlenilmiş yeni ve şık bir iMac tasarımına işaret ediyor.

MİNİ LED'Lİ iPAD PRO GELİYOR

Güncel söylentiler, Apple'ın yeni iPad Pro modellerini tanıtacağını öne sürüyor. Apple’ın en üst düzey tabletlerinin fiziksel tasarımını değiştirmediği söyleniyor. Bunun yerine, şirketin yükseltilmiş bir A14X yonga seti ve daha fazla parlaklık, daha derin siyahlar ve iyileştirilmiş kontrast oranları sunan yeni bir mini-LED ekrana odaklandığı bildiriliyor. Profesyonel düzeydeki tabletlerini daha “profesyonel” hale getirme çabasının bir parçası olarak, Apple bunları 5G modem ile ve daha iyi aksesuar uyumluluğu için bir Thunderbolt USB-C bağlantı noktası ile donatmış olabilir.

iPAD MİNİ VE AİRTAGS SÖYLENTİLERİ

Bu arada, 2012’den beri temelde aynı görünen bir tablet olan iPad mini, nihayet daha büyük bir ekranlı bir sürüme terfi ediyor gibi görünüyor. Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan AirTag’leri piyasaya sürmeye yakın olduğuna dair de söylentiler var. Kullanıcılar, Apple’ın Find My yazılımını kullanarak ögeleri takip etmesine olanak tanıyan konum izleme cihazlarının geçen yıl piyasaya sürülmesini bekliyordu. Ancak bu konuda bir gelişme olmadı.

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