Apple, 2020'de otonom araç testlerini iki katına çıkardı

California Motorlu Taşıtlar Bakanlığı'na sunulan bir rapor, Apple'ın otonom prototip filosunun eyalette geçen yıl 30 bin kilometrenin üzerinde yol kat ettiğini ortaya çıkardı. Apple, araçları toplamda 128 bin kilometrenin üzerinde yol kat ettiği de bildiriler arasındaki yerini aldı.

APPLE RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALIYOR

Auto News tarafından belirtildiği gibi , Apple'ın sistemi rakiplerinin gerisinde kalıyor. 2020'de General Motors'a ait otonom araçlar California DMV’de 1 milyon kilometre üzerinde yol kat ederek test edilmişti. Waymo’nun otonom filosu ise, 2020'de Kaliforniya'da yine 1 milyon kilometre üzerinde test edildiği biliniyor. Apple'ın otonom araç test programıyla ilgili haberler, Hyundai ve kardeş marka Kia'nın Apple ile elektrikli otomobili üzerinde işbirliği yapma konusundaki görüşmelerinin anlaşmaya varılmadan sona erdiğini açıklamasından sadece birkaç gün sonra geldi.



