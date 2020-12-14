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Apple 9. nesil iPad'i daha uygun bir fiyatla piyasaya sürebilir!

14.12.2020 16:45 | Son Güncelleme:
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Apple 9. nesil iPad'i daha uygun bir fiyatla piyasaya sürebilir!

2021 iPad modeli için ilk sızıntılar gelmeye başladı. 9. nesil iPad olarak isimlendirilmesi beklenen 10.5 inç iPad modelinin en önemli özelliği ise fiyatı olabilir. İşte tahminlere göre 9. nesil iPad'in fiyatı.

Apple bu yıl bir dizi yeni iPad piyasaya sürdü, ancak bunların en ucuzu, birkaç ay önce 2020 iPad Air ile birlikte piyasaya sürülen 8. nesil iPad ya diğer diğer adıyla iPad (2020) idi. Yeni bir sızıntı ise önümüzdeki yılın başlarında 9. nesil iPad ile tanışacağımızı gösteriyor. Hem de daha da uygun bir fiyat ile.

9. NESİL İPAD'İN ÖZELLİKLERİ DE SIZINTIDA

Twitter'daki bir sızıntı kaynağı aracılığıyla yapılan 2021 iPad fiyat sızıntısına göre, 9. nesil iPad özellikleri ile de dikkat çekecek. Sızıntı kaynağı bu noktada 2021 iPad'in Touch ID'nin entegre olduğu bir ana ekran düğmesi ile ve 10.5 inçlik Retina bir ekran ile geleceğini söylüyor. Ayrıca yeni iPad incelen çerçevelerin etkisiyle daha ince ve daha hafif olacak. Zira kaynağın iddiası bu.

iPad 2021 fiyatı

iPhone 11 ile birlikte Apple, A13 Bionic işlemcisini de görücüye çıkartmıştı hatırlarsanız. Bu işlemci, şimdi ise 2021 iPad'e güç verecek gibi görünüyor. İddiaya göre A13 Bionic, yeni iPad'te 4 GB RAM ve 32 GB / 128 GB dahili depolama alanıyla da desteklenecek. Sızıntıda yer almasa da ikinci nesil Apple Pencil, Smart Keyboard desteği de 9.nesil iPad'in olmazsa olmazı olabilir. Şimdi gelelim fiyat kısmına.

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2021 İPAD FİYATI

2021 iPad fiyatı için kaynak, 299 dolarlık bir başlangıç fiyatını telaffuz ediyor. Bu eylül ayındaki Time Flies etkinliğinde tanıtılan 8. nesil iPad'ten 30 dolar daha uygun bir fiyat.

  1. nesil iPad'in 2021'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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