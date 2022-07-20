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Apple'a bir dava şoku daha! Rekabeti baltalamakla suçlanıyor

20.07.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone üreticisi teknoloji devi Apple, Apple Pay odaklı bir davayla karşı karşıya. Şu sıralar iPhone 14 üzerinde çalıştığı düşünülen Apple, mobil cihaz endüstrisindeki pazar gücünü kullanarak rakip ödeme uygulamalarıyla olan rekabeti baltalamakla suçlanıyor.

Apple'a bir dava şoku daha! Rekabeti baltalamakla suçlanıyor

Toplu dava açılmasına yönelik şikayet Apple Pay'i hedef alıyor. Apple'ın iPhone'daki temassız ödemeler üzerinde yasa dışı bir tekele sahip olduğu ve kart sağlayan kuruluşları ücret ödemeye zorladığı iddia ediliyor. Dava, Apple Pay ile uyumlu banka ve kredi kartları çıkaran Iowa merkezli Affinity Credit Union tarafından başlatılıyor, ancak şirketin avukatları, diğer kart sağlayıcılarının davaya katılabilmesi için bunu bir toplu dava haline getirmeyi umuyor.

APPLE PAY ÜZERİNDEN DAVA EDİLDİ! YILLIK FAZLADAN 1 MİLYAR DOLAR İDDİASI...

İddialara göre, Apple, Apple Pay kullanan 4 binden fazla banka ve kredi birliğinden yıllık fazladan 1 milyar dolar ücret alıyor. Ancak aynı kart sağlayıcıları, müşterileri işlevsel olarak aynı olan Android cüzdanları kullandıklarında herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmıyor. Android kullanıcıları temassız mobil cüzdan seçeneklerine sahipken, iOS kullanıcıları yalnızca Apple Pay üzerinden dokun ve öde teknolojisini kullanabilir halde.

Apple

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Ayrıca dava, Apple'ın Apple Pay'in iPhone'larda, iPad'lerde ve Apple Watch'larda NFC ödemeleri gerçekleştirebilen tek hizmet olmasını sağlayarak antitröst yasasını ihlal ettiğini iddia ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE KARŞI "GÜVENLİK RİSKİ" SAVUNMASI

Öte yandan Avrupa Birliği de Mayıs ayında Apple'ın iOS'ta mobil cüzdanlardaki hakim konumunu kötüye kullandığı, diğer ödeme yöntemi rakiplerinin teknolojiye erişmesini engellediği ön görüşüyle Apple'a itiraz etmişti. Apple ise üçüncü taraf geliştiricilere erişim vermenin bir güvenlik riski olacağını savunmuştu.

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