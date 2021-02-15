Apple AirPods 3 ne zaman çıkacak?

Şimdi ise Apple daha da gelişmiş bir kablosuz kulaklık için kolları sıvadı. Cupertino merkezli şirkete yakın isimlerden biri olan Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan rapora göre Apple yeni kablosuz kulaklıklarını bu yıl mart ya da nisan ayında tanıtacak. Bu kablosuz kulaklıklar tasarım açısından AirPods Pro ile benzer olacak.

Ming-Chi Kuo tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni AirPods modeli özellikleri açısından da AirPods Pro ile benzer çizgide yer alacak. Sadece pil kapasitesinin biraz daha arttırılması ve yenilenen çip ile daha fazla yapay zeka fonksiyonu sunabileceği belirtiliyor.

AİRPODS 2'NİN YERİNİ ALACAK

Apple’ın yeni kulaklığıyla birlikte AirPods 2‘yi de satıştan çekeceği iddia ediliyor. Bilindiği üzere şu anda Apple’ın online satış sitesinde ve mağazalarında AirPods 2 ve AirPods Pro satılıyor.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Halihazırda AirPods Pro’nun fiyatı ortalama olarak 2000 TL civarlarında. Muhtemelen AirPods 3‘ün ülkemizdeki çıkış fiyatı da 2300 TL ile 2800 TL arasında olacaktır.

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