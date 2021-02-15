HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple AirPods 3 ne zaman çıkacak?

Apple AirPods 3 ne zaman çıkacak?

15.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple AirPods 3 ne zaman çıkacak?

Teknoloji sektöründeki öncü isimlerden biri olan Apple, yeni kablosuz kulaklığı için geri sayıma geçmiş durumda. Hatırlanacağı üzere Cupertino merkezli şirket son olarak AirPods Pro isimli kulaklığını tanıtmıştı. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod gibi özelliklerle gelen kulaklık büyük ölçüde kullanıcıların beklentilerini karşılamıştı.

Şimdi ise Apple daha da gelişmiş bir kablosuz kulaklık için kolları sıvadı. Cupertino merkezli şirkete yakın isimlerden biri olan Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan rapora göre Apple yeni kablosuz kulaklıklarını bu yıl mart ya da nisan ayında tanıtacak. Bu kablosuz kulaklıklar tasarım açısından AirPods Pro ile benzer olacak.

Ming-Chi Kuo tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni AirPods modeli özellikleri açısından da AirPods Pro ile benzer çizgide yer alacak. Sadece pil kapasitesinin biraz daha arttırılması ve yenilenen çip ile daha fazla yapay zeka fonksiyonu sunabileceği belirtiliyor.

AİRPODS 2'NİN YERİNİ ALACAK

Apple’ın yeni kulaklığıyla birlikte AirPods 2‘yi de satıştan çekeceği iddia ediliyor. Bilindiği üzere şu anda Apple’ın online satış sitesinde ve mağazalarında AirPods 2 ve AirPods Pro satılıyor.

En çok satan kablosuz kulaklık markası belli oldu!En çok satan kablosuz kulaklık markası belli oldu!

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Halihazırda AirPods Pro’nun fiyatı ortalama olarak 2000 TL civarlarında. Muhtemelen AirPods 3‘ün ülkemizdeki çıkış fiyatı da 2300 TL ile 2800 TL arasında olacaktır.

Disney+ kazanç beklentilerini aştı! 95 milyon aboneye ulaşıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Yandex büyük bir güvenlik sorunu yaşıyorYandex büyük bir güvenlik sorunu yaşıyor
47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Progress MS-16 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Yılın ilk fırlatması gerçekleşti!

Yandex büyük bir güvenlik sorunu yaşıyor

Yandex büyük bir güvenlik sorunu yaşıyor

BlackBerry yeni bir amiral gemisi modeli geliştiriyor

BlackBerry yeni bir amiral gemisi modeli geliştiriyor

İstanbul’da bedava tablet dağıtılacak!

İstanbul’da bedava tablet dağıtılacak!

Bitcoin madencileri işi çığırından çıkardı

Bitcoin madencileri işi çığırından çıkardı

Ekran kartları yine zamlanacak

Ekran kartları yine zamlanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.