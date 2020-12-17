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Apple AirPods Pro Lite: Uygun fiyatlı Apple kulaklığı yolda!

17.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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Apple AirPods Pro Lite: Uygun fiyatlı Apple kulaklığı yolda!

AirPods Pro Lite için Apple hazırlıklara başlamış olabilir. Son gelen bir rapora göre Apple'a yakın kaynaklar, uygun fiyatlı kablosuz kulaklık AirPods Pro Lite çalışmalarını doğruladı. İşte iddialarda yer alan AirPods Pro Lite'ın dikkat çeken detayları.

AirPods kablosuz kulaklıkları Apple için önemli bir gelir kaynağı oluşturdu. Apple AirPods 2. nesil ve AirPods Pro'dan oluşan kablosuz kulaklık serisini geçtiğimiz günlerde tanıttığı ilk kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max ile süsledi. Ortaya çıkan yeni AirPods Pro Lite hakkındaki iddialar ise AirPods Max'ten biraz daha farklı.

RAPOR: AİRPODS PRO LİTE GELİYOR

Kore merkezli bir rapora göre, Apple AirPods Pro Lite adında yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Rapordaki kaynaklar, Cupertinolu firmanın böyle bir kulaklık üzerinde çalıştığını doğruluyor. Fakat kulaklığın AirPods 2. nesil gibi aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olmadığı belirtiliyor.

AirPods Pro Lite kablosuz kulaklık

AİRPODS PRO'DAN DAHA UYGUN OLACAK

AirPods Pro Lite, rapordaki iddialara bakılırsa uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık olacak. Bu anlamda kulaklığın AirPods Pro'dan yüzde 20 daha uygun bir fiyata sahip olacağı söyleniyor. Testlerinin yakında başlayacağı konuşulan AirPods Pro Lite kablosuz kulaklığın 2021'in ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Son olarak belirtelim; Bu iddialar henüz Apple tarafından doğrulanmış değil.

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