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Apple, akıllı telefon satışında Samsung'u geride bıraktı!

11.02.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Apple, akıllı telefon satışında Samsung'u geride bıraktı!

Küresel bazda 2020’nin son çeyreğinde 16 milyon daha çok akıllı telefon satılırken, Apple yüzde 23,4 pazar payı ile Samsung'u geçmeyi başardı.

AA muhabirinin, uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yılın ekim-aralık döneminde küresel pazarda 385,9 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 16 milyon adet daha çok akıllı telefon satılırken, LG, Vivo, Nokia ve Blackberry'in en fazla akıllı telefon satan şirketler sıralamasında gerilerde olması dikkati çekti.

En çok satış yapan akıllı telefon markaları arasında Çinli üreticiler ön plana çıktı.

En çok satış yapan ilk 5 marka arasında, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei'nin yanı sıra Çinli Xiaomi ve Oppo markaları da bulunuyor.

APPLE PAZAR PAYINI YÜZDE 23,4'E ÇIKARTTI

Son çeyrekte 90,1 milyon akıllı telefon satmayı başaran Apple, dünyanın en fazla akıllı telefon satıcısı sıralamasında Samsung'u geçti. Apple, son çeyrekte satışlarını yüzde 22 artırırken, pazar payı da yüzde 23,4 oldu. Apple, söz konusu dönemde iPhone 12’yi pazara sürmüştü.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, ekim-kasım döneminde satışlarını yüzde 6,2 artırdı ve 73,9 milyon adet satış yaparak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon satıcısı oldu. Samsung’un pazar payı ise yüzde 19,1 oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin son çeyrekte satışlarını yüzde 32 artırması dikkati çekti. Şirket 43,3 milyon adet satış yaparak üçüncü sırada yer aldı. Pazar payı da yüzde 11,2 oldu.

Diğer Çinli üretici Oppo ise söz konusu dönemde 33,8 milyon telefon satarken, yüzde 8,8 pazar payı ile dördüncü oldu.

Söz konusu dönemde diğer Çinli üretici Huawei, 32,3 milyon adet akıllı telefon satarak beşinci sırada yer aldı. Şirketin satışları 2020’nin son çeyreğinde 2019’nın aynı çeyreğine göre yüzde 42,4 azalırken, pazar payı yüzde 15,2’den yüzde 8,4’e geriledi.

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LG, Vivo, Nokia ve Blackberry gibi diğer akıllı telefon markalarının satışları ise 112,4 milyon adet olarak hesaplanırken, pazar payları yüzde 29,1 olarak tespit edildi.

(AA)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
KİM NE DERSE DESİN KALİTE PARAM OLSA BENDE ALIRIM
xioami
iPhone alırsın 5-6 yıl sorunsuz kullanırsın, Xiaomi filan alırsın 2 yıla kalmadan keşke dersin.

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