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Apple Ambush ortaklığında karanlıkta parlayan Beats Powerbeats'i tanıttı

18.11.2020 09:59 | Son Güncelleme:
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Apple Ambush ortaklığında karanlıkta parlayan Beats Powerbeats'i tanıttı

Apple Beats Powerbeats kablosuz kulaklık modelini resmen tanıttı. Yeni Apple kablosuz kulaklığı Beats Powerbeats, Ambush ortaklığında geliştirilmiş durumda. Kulaklığın en büyük özelliği ise karanlıkta parlıyor olması.

Apple eylül ayında Apple Watch akıllı saatlerini ve yeni iPad'lerini, ekim ayında iPhone 12 modellerini ve kasım ayında ise ARM tabanlı Apple M1 işlemcili yeni Mac'lerini tanıttı. Fakat Apple'ın ürün gamı bunlarla sınırlı değil. Zira bildiğiniz üzere, kulaklık markalarından Beats de Apple'ın himayesinde bulunuyor. Bu yüzden Apple, kulaklık konusunda birçok ürüne sahip. Cupertinolu firmanın AirPods Studio kablosuz kulaküstü kulaklık üreteceği iddiaları ayyuka çıkmışken, Apple Beats markası altında, Ambush ile ürettiği yeni nesil Beats Powerbeats kablosuz kulaklığı ile sahne aldı.

YENİ BEATS POWERBEATS KARANLIKTA PARLIYOR

Ambush ortaklığında geliştirilen Beats Powerbeats kablosuz kulaklığın en büyük farkı, karanlıkta ortaya çıkıyor. Çünkü Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı karanlıkta parlayabiliyor. Bunu sağlayan bir kaplama ile kaplı olan model, kulak içine takılıyor. Aktarıldığına göre karanlıkta bağlayan Beats Powerbeats, Siri desteği ve tere karşı dayanıklılık da sunuyor. Ayrıca Apple H1 çipi ile gelen kablosuz kulaklık 15 saate kadar çıkan bir pil ömrüne de sahip. 5 dakikalık şarjın da kulaklığa 1 saatlik müzik çalma ömrü sağladığı aktarılıyor.

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APPLE BEATS POWERBEATS FİYATI İÇİN NASIL BİR ETİKET BELİRLEDİ?

Karanlıkta parlayan Beats Powerbeats dört farklı renk seçeneği ile birlikte 199.95 dolarlık bir fiyat ile karşımıza çıkıyor. Yurt dışındaki Apple resmi mağazasında listelenen modelin satışı için ise yakında bilgisi veriliyor.

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