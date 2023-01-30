Apple analistinden çarpıcı sözler! Merak ediliyordu

iPhone 15, yeni iPad, Apple Watch ve Mac'ler hakkında birbirinden farklı iddialar teknoloji basınında yer alırken, ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan flaş açıklamalar geldi. The Verge'ün haberine göre, Apple analisti Kuo, katlanabilir iPad'in gelecek yıl gelebileceğini iddia etti.

"APPLE PİYASAYA SÜRME YOLUNDA OLABİLİR"

Haberde, tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın önümüzdeki yılın başlarında katlanabilir bir iPad piyasaya sürme yolunda olabileceğinden söz edildi.

Kuo, "2024'te katlanabilir iPad konusunda eminim" şeklinde tweet attı. Ünlü analistin bu yeni modelin sevkiyatları artıracağını öne sürdü.

Kuo, 2024'ün başlarında seri üretime girmesi nedeniyle yenilenmiş bir iPad Mini'nin de katlanabilir iPad'e katılmasını bekliyor.

