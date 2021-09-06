HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple, Apple Car için Toyota ile bir anlaşma yapabilir

Apple, Apple Car için Toyota ile bir anlaşma yapabilir

06.09.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen bir raporun iddiasına göre, Apple'ın temsilcileri Güney Koreli SK Group ve LG Electronics ile bir araya geldi. Şirketin şimdi ise bir sonraki potansiyel ortak olarak Japon otomobil devi Toyota ile görüşme sağladığı söyleniyor.

Apple, Apple Car için Toyota ile bir anlaşma yapabilir

Hatırlatmak gerekirse, iPhone'ların üreticisi Apple'ın bir süredir kendi araç projesi üzerinde çalıştığı söylentisi var. Ancak bu durum sanıldığı kadar kolay gerçekleşmiyor gibi görünüyor. Elektronik ürün sunmaktan daha komplike olan araç üretimi için şirket diğer yerleşik firmalarla ortaklık kurmak istiyor. En azından gelen iddialar bu yönde.

Apple CEO'su Tim Cook'tan sürücüsüz otomobil açıklaması!Apple CEO'su Tim Cook'tan sürücüsüz otomobil açıklaması!

APPLE CAR İÇİN KİLİT TARİH 2024

Son raporlar, şirketin pil maliyetini "radikal olarak" düşürme ve aracın menzilini artırma potansiyeline sahip yeni bir pil tasarımı geliştirdiği ortaya koydu. Raporda ayrıca, şirketin 2024 yılına kadar kendi markasını taşıyan Apple Car için üretime başlamayı hedeflediği de belirtildi. Bunun hala doğrulanmamış bir rapor olduğunu unutmamak gerek. Bu yüzden net bir şey beklemeden önce biraz daha zaman geçmesi gerek diyebiliriz.

Apple Car, eğer gerçeğe dönüşürse şirketin ilk arabası olacak. Akıllı saatten tutun bilgisayarlara kadar birçok elektronik cihaz üreten Apple, otomobil sektöründe ne gibi başarılar elde edecek bekleyip göreceğiz. Ancak Apple’ın otomobil sektörüne de iddialı bir giriş yapması bekleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk'tan Apple'a sert eleştiri!Tesla CEO'su Elon Musk'tan Apple'a sert eleştiri!

Şimdi de koronavirüs ilacı geliyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
PARTNER"Güle güle aklım, ışığım, kalbim""Güle güle aklım, ışığım, kalbim"
Elektrikli araç yarışlarında final heyecanı!Elektrikli araç yarışlarında final heyecanı!
Anahtar Kelimeler:
Apple Toyota
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! İddialı yarışmacı elendi

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi

İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.