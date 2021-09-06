Apple, Apple Car için Toyota ile bir anlaşma yapabilir

Hatırlatmak gerekirse, iPhone'ların üreticisi Apple'ın bir süredir kendi araç projesi üzerinde çalıştığı söylentisi var. Ancak bu durum sanıldığı kadar kolay gerçekleşmiyor gibi görünüyor. Elektronik ürün sunmaktan daha komplike olan araç üretimi için şirket diğer yerleşik firmalarla ortaklık kurmak istiyor. En azından gelen iddialar bu yönde.

APPLE CAR İÇİN KİLİT TARİH 2024

Son raporlar, şirketin pil maliyetini "radikal olarak" düşürme ve aracın menzilini artırma potansiyeline sahip yeni bir pil tasarımı geliştirdiği ortaya koydu. Raporda ayrıca, şirketin 2024 yılına kadar kendi markasını taşıyan Apple Car için üretime başlamayı hedeflediği de belirtildi. Bunun hala doğrulanmamış bir rapor olduğunu unutmamak gerek. Bu yüzden net bir şey beklemeden önce biraz daha zaman geçmesi gerek diyebiliriz.

Apple Car, eğer gerçeğe dönüşürse şirketin ilk arabası olacak. Akıllı saatten tutun bilgisayarlara kadar birçok elektronik cihaz üreten Apple, otomobil sektöründe ne gibi başarılar elde edecek bekleyip göreceğiz. Ancak Apple’ın otomobil sektörüne de iddialı bir giriş yapması bekleniyor.

Şimdi de koronavirüs ilacı geliyor!

