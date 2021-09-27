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Apple AR ne zaman piyasada olacak

27.09.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arttırılmış gerçeklik gözlükleri her ne kadar son zamanlarda gündemden biraz düşmüş olsa da hala birçok insan için çok yeni ve önemli bir teknoloji. Apple’da bu görüşe katılıyor olacak ki, bir süredir ilk arttırılmış gözlük markasına ait haberler geliyor.

Apple AR ne zaman piyasada olacak

Bununla birlikte henüz bu cihaza ait ne net bir görüntü ne de kesinleşmiş bir çıkış tarihi paylaşılmış değil. Böyle olunca da, elimizde söylentilerden başka bir şey kalmıyor.

Apple’a yakın kaynaklardan gelen haberlere göre, Amerikalı teknoloji şirketi yeni cihazını gelecek yıl piyasaya sürmeyi düşünüyor.

Tarih aralığını biraz daha kısaltacak olursak, internette dolaşan söylentilere göre bu süre muhtemelen Nisan-Haziran 2022 ayları arasında olacak. Bununla birlikte Apple AR hakkında ortalarda dolaşan tek önemli bilgi çıkış tarihi de değil.

Apple’ı yakından takip eden teknoloji meraklıları hatırlayacaktır, bu yılın başında gelen haberlerde söz konusu gözlüğün fiyatının 3.000 dolar civarında olacağı söyleniyordu. Ancak son zamanlarda yayılan söylentilere göre, Apple’ın bu kadar yüksek tutarlı bir gözlük ile piyasada istediği sonucu elde edemeyeceğini düşünmeye başladığı ve bu nedenle de fiyatı 2.000 dolar seviyesine doğru çektiği konuşuluyor. Ancak Apple’ın bugüne kadar herhangi bir cihazında yüksek fiyattan dolayı endişe ettiği pek görülmüş bir durum olmadığı için bu bilginin ne derece güvenilir olduğu kararını sizlere bırakıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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