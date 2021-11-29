Apple, Aralık 2015'ten beri ilk kez başardı

Apple, Eylül ayında iPhone 13 serisini tanıtarak, rakipleriyle olan büyük rekabetteki yerini aldı. Rekabetin dozu çeşitli Android üreticilerinin yeni modellerini tanıtmasıyla birlikte daha da arttı. Ancak Çin'den gelen haberler, Apple'ın bir başarıya ulaştığını gösterdi. Hem de uzun yıllar sonra ilk kez.

ÇİN'DEKİ EN BÜYÜK TELEFON MARKASI: APPLE

Counterpoint Research'ün raporuna göre, Apple, Ekim 2021'de Vivo'yu geride bırakarak Aralık 2015'ten bu yana ilk kez Çin'deki en büyük akıllı telefon markası oldu. iPhone 13 serisi sayesinde satışlarını bir önceki aya göre yüzde 46 oranında artıran Apple, ülkedeki tüm büyük markalar arasında en yüksek büyüme oranını kaydetti. Buna karşılık, Çin'in akıllı telefon pazarı ekim ayında sadece yüzde 2 büyüdü. Raporda markalara göre Çin'deki akıllı telefon satışları şöyle sıralandı:

1) Apple (Yüzde 22)

2) Vivo (Yüzde 20)

3) Oppo (Yüzde 18)

4) Huawei (Yüzde 8)

"ÜST SIRALAR EL DEĞİŞTİRİYOR"

Çin pazarı hakkında yorum yapan Araştırma Direktörü Tarun Pathak, “Huawei'nin düşüşünden bu yana Çin'deki en üst sıralar el değiştiriyor. OPPO Ocak 2021'de 1 numara olurken, vivo Mart 2021'de en üst sıraya ulaştı. Ekim ayında Apple'ın Aralık 2015'ten bu yana ilk kez yeni 1 numaralı marka olmasıyla birlikte pazar dinamikleri yeniden değişti. Bu, iPhone 13'ün başarısından kaynaklandı." dedi.

CAN SIKICI TEDARİK SORUNLARI

Çin pazarındaki arz sıkıntısı hakkında yorum yapan Kıdemli Analist Varun Mishra ise, “Tedarik sorunları nedeniyle, Çin'de iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için normal bekleme süresi dört ila beş hafta arasında değişiyor. Bazı Çinli müşteriler, yeni telefonların hemen teslim edilmesini sağlamak için prim ödemeyi tercih ediyor. Genel olarak, Çin pazarı yıl boyunca yavaştı ve Apple'ın büyümesi olumlu bir işaret." ifadelerini kullandı.

