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Apple bu cihazı resmileştirse bile hemen satın alamayabilirsiniz!

29.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2022'de AR (artırılmış gerçeklik) başlığını piyasaya süreceğini söylemişti. Ancak cihaz resmiyet kazansa da hemen satın almak mümkün olmayabilir. İşte nedeni.

Apple bu cihazı resmileştirse bile hemen satın alamayabilirsiniz!

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde ilginç iddialarla gündeme geldi. 10 yıl sonra iPhone'ların yerini artırılmış gerçekliğe odaklanan bir ürünün alacağını söyleyen Kuo'ya göre şirket 2022'de AR (artırılmış gerçeklik) başlığını piyasaya sürecek. Fakat bu başlık gelecek yıl Apple tarafından resmileştirilse dahi satın almak için biraz daha beklemek zorunda kalabilirsiniz. Tıpkı ilk Apple Watch gibi.

Kuo: iPhone'un 10 yılı kaldıKuo: iPhone'un 10 yılı kaldı

PhoneArena'nın aktardığına göre teknoloji yazarı Mark Gurman, Apple'ın yepyeni bir ürün tanıttığında, tüketicileri cihazı satın almadan önce beklettiğini söyleyerek, bu konuda üç örnek verdi. iPhone, iPad ve Apple Watch. Şimdi gelin bu üç örneğin nedenini anlatalım.

iPHONE, iPAD VE APPLE WATCH! ÜÇÜNÜN DE ORTAK NOKTASI VAR

İlk iPhone, bildiğiniz üzere 9 Ocak 2007'de tanıtıldı. Ancak iPhone'un piyasaya sürülmesi 29 Haziran 2007 tarihini buldu. Yani 171 gün beklenildi. 27 Ocak 2010'da tanıtılan ilk iPad'te de durum değişmedi ve 66 gün sonra, yani 3 Nisan 2010'da cihaz raflardaki yerini almaya başladı. Apple'ın akıllı saati Apple Watch'ta da bu strateji benimsendi ve 9 Eylül 2014'te tanıtılan ilk Apple Watch, 227 gün sonra, 24 Nisan 2015'te kullanıcılarla buluştu. Yani üç ürünün ortak noktası tanıtıldıktan uzun bir süre sonra satışa sunulmaları oldu.

iPHONE NEDEN GEÇ PİYASAYA SÜRÜLDÜ?

Gurman, Steve Jobs'un düzenleyici kurumlardaki onay sırasında FCC'nin (Federal İletişim Kurulu) iPhone'u sızdırmasını istemediğini söylediğini ve bu nedenle akıllı telefonu erken görücüye çıkardığını belirtti. Ancak yazarın iddiasına göre, gerçekte donanım ve yazılım halka piyasaya sürülmeye hazır değildi. Ek olarak, iPhone'un hücre ağında test edilmesi gerekiyordu.

iPAD'TEKİ NEDEN

Gurman, iPad için ise Apple'ın cihazın işletim sistemini tamamlamak, iBooks'un lansmanı için e-kitaplar toplamak ve geliştiricilerin tabletin daha büyük ekranı için uygulamalarını optimize etmelerini sağlamak için fazladan iki aya ihtiyacı olduğunu söyleyerek, bu yüzden böyle bir stratejinin izlendiğini ima etti.

PEKİ YA APPLE WATCH?

Apple Watch'a gelelim. Gurman'ın haber bültenine göre, akıllı saatin ilk çıkışı sırasında, CEO olarak görev yaptığı üç yılın ardından Cook, yeni bir ürün kategorisi sunmak için yatırımcıların ve müşterilerin baskısı altındaydı. Onları 200 gün daha kontrol altında tutmak zor olacaktı.

BAŞLIK, APPLE WATCH'A MEYDAN OKUYABİLİR

Apple imzalı AR karma gerçeklik başlığının ise ilk Apple Watch'taki 227 günlük bekleyişe meydan okuması ve tıpkı ilk iPhone, ilk iPad ve ilk Apple Watch'ta olduğu gibi tanıtıldıktan hemen sonra değil, bir gecikmeyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Gurman'a göre bunun nedeni başlığın değiştirilebilir lensler içeren karmaşık bir tasarıma sahip olmasından kaynaklanıyor.

Milli artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirilecekMilli artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirilecek

Teknoloji yazarı, Apple'ın ürünü Haziran 2022'de düzenlenmesi muhtemel olan WWDC 2022'de tanıtabileceğini ve şirketin ürünü önümüzdeki yıl veya hatta 2023'te sahiplerine gönderebileceğini öne sürüyor. Yani anlaşılan o ki tanıtıldığı gibi satın almak mümkün olmayacak.

APPLE'IN AR BAŞLIĞININ ÖZELLİKLERİ

Başlıktaki üst düzey ana işlemcinin Apple'ın geçen yıl ilk Apple Silicon işlemcili Mac'ler için tanıttığı M1 çipine benzeyeceği söylenirken, ikincil bir işlemci ise cihazın sensörlerinden sorumlu olacak. VR (sanal gerçeklik) desteği de olacağı söylenen başlıkta Sony üretimi bir çift 4K Micro OLED ekran yer alacak.

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