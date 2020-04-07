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Apple, artırılmış gerçeklikte bu yıl seviye atlayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde iPad Pro 2020 modelini tanıtmış ve bu modelde LiDAR adını verdiği ortam tarayıcısını eklemişti. LiDAR tarayıcı ile birlikte bugün de iPhone 12 Pro modelinin kamera özellikleri belli olmaya başladı. Peki, LiDAR tarayıcı nedir? Ne işe yarar?

Apple, artırılmış gerçeklikte bu yıl seviye atlayacak

LiDAR Tarayıcısı artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Normalde kameralar ile artırılmış gerçeklik nesneleri sadece yüzeye yerleştirilebiliyor ve engeller algılanamıyordu. LiDAR sayesinde ortam taraması yapılıyor ve ortamdaki engeller algılanabiliyor.

LiDAR sayesinde örneğin AR ile bir nesneyi masaya yerleştirdiğinizde ve elinizi o nesnenin öne koyduğunuzda tarayıcı devreye giriyor ve elinizi algılıyor. Bu sayede nesne elinizin arkasında görünmeye devam ediyor.

İPHONE 12 PRO LİDAR TARAYICISI İLE GELİYOR

AR konusundaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Apple, LiDAR‘ı iPhone modellerine de getirmeyi planlıyor. Bildiğiniz gibi iPhone 11 Pro modelleri ile birlikte üçlü kamera kurulumuna geçiş yapılmıştı. Bir aksilik yaşanmaz ise Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 12 Pro modellerinde de üçlü kamera kurulumuna
ek olarak bir de LiDAR tarayıcıya yer verilecek.

iPhone’da da artırılmış gerçekliğe seviye atlatmak isteyen Apple, özellikle AR tabanlı mobil oyunlarda ve uygulamalarda büyük kullanım kolaylığı sunacak. Gücünü Apple A14 yonga setinden alacak olan bu modeller, kamera konusunda da iyileştirmeler ile gelecek. Ancak kamera konusundaki fark iPhone XS ile iPhone 11 arasındaki gibi çok olmayacak.

Bu yıl koronavirüsten dolayı kendini rölantiye alacak olan Apple, LiDAR ile sanal gerçekliğin önüne geçecek gibi görünüyor. Kullanması hem daha kolay hem de baş ağrısı yapmayan uygun fiyatlı çözüm olan artırılmış gerçeklik, 2-3 yıl içerisinde VR’ı tahtından edecek gibi görünüyor.

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