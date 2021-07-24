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Apple bu sefer çok abarttı

24.07.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün geçmiyor ki yeni iPhone modellerine dair bir sızıntı daha gerçekleşmesin. Son gelen raporlar Apple’ın yeni amiral gemisi modelinin fiyatını gözler önüne seriyor.

Apple bu sefer çok abarttı

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre iPhone 13 serisi kasa tasarımı itibariyle iPhone 12 serisini andıracak. Fakat telefonun ön kısmında yani ön panelde önemli bir güncellemeye gidilecek.

iPhone fanlarının uzun bir süredir beklediği minimal çentik tasarımı nihayet iPhone 13 ile gerçek olacak. Apple yeni nesil iPhone modelinde ön kamera ve FaceID sensorlerinin yer aldığı çentik kısmını önemli derecede küçültecek.

Peki bu işlemin kullanıcıya maliyeti ne olacak? Apple tarafından bakıldığında çok bir maliyet yok gibi görünebilir. Fakat sızdırılan bilgilere göre Apple iPhone 13 Pro Max’in etiketi için 1700 dolara yakın bir fiyat düşünüyormuş. Elbette bu telefonun en üst depolama alanına sahip versiyonu için geçerli.

Peki bu telefonun ülkemizdeki fiyatı ne kadar olacak? Açıkçası söz konusu Android tarafında bir üretici olsa direkt olarak 10 ya da 11 ile çarpmamız yeterli olurdu. Lakin söz konusu Apple olduğunda 10 ya da 11 ile çarpmak pek de doğru sonuç vermiyor.
Dolayısıyla bu telefonun ülkemizdeki fiyatının 20.000 TL’yi aşması bizleri çok fazla şaşırtmayacaktır.

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Apple
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