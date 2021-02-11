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Apple Car ertelendi mi?

11.02.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Apple Car ertelendi mi?

Apple ile Kia arasındaki görüşmelerin durdurulduğu haberi, Apple Car başka bir bahara mı kaldı? sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar.

Son dönemde teknoloji gündemindeki önemli başlıklardan birisi de Apple tarafından üretilecek olan otomobil. Bilindiği üzere Apple’ın elektrikli otomobil üreteceğine dair çok uzun süredir çeşitli dedikodular var. Nitekim kısa vadede bu dedikodular bitecek gibi de görünmüyor.

Kısa bir süre önce Apple’ın üretim tarafında Kia ile anlaştığı iddia edilmişti. Hatta bu iddialardan sonra Kia’nın hisseleri yüzde 14 oranında yükseldi.

APPLE İLE KİA ARTIK GÖRÜŞMÜYOR

Ne oldu bilinmez fakat Bloomberg'in haberine göre, iki taraf görüşmeleri sonlandırdı. Eğer iddialar doğru ise Apple ve Kia arasındaki görüşmelerde hangi maddede pürüz çıktığı merak ediliyor.

Şimdi gelelim Apple’ın geliştireceği ve 2024 yılında yollara çıkarmayı planladığı elektrikli otomobile. Malum yeni trend elektrikli otomobiller. Nitekim Apple da bu sektörde boy göstermek istiyor gibi görünüyor. Kia ile olan görüşmelerin sonlandırılması ise Apple’ın farklı bir üretici ile görüşmeyeceği anlamını taşımıyor.

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Eğer haber doğruysa Apple'ın mutlaka bir B planı vardır. Fakat bu plan için hangi üretici ile temasa geçileceği şimdilik farklı bir soru işareti. Kim bilir belki de Apple, Kia yerine Tesla ile çalışmayı tercih eder. Böylelikle otomobilin üretim sürecinde çok daha hızlı bir şekilde yol alınabilir. Bekleyip göreceğiz. Zira 2024 yılına hayli uzun bir süre var.

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