Apple Car görüşmeleri askıya alındı

Kia’nın Georgia fabrikası, şirketlerin bir anlaşma yapması durumunda otonom bir elektrikli araç için olası bir üretim üssü olarak kullanılacaktı. Rapor, projenin son zamanlarda hızlandığını iddia etmişti. Son birkaç gün içinde, Japon Nikkei’nin bir raporu, altı Japon otomobil üreticisinin de proje üzerinde çalışmak için görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Projenin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecekti. Apple ise yorum yapmayı reddetti. Ocak ayında, Kia’da çoğunluk hissesine sahip olan Hyundai, Apple ile görüşmelerde olduğunu söylediği açıklamasından geri adım attı.

Reuters’ın bildirdiğine göre, Hyundai yöneticileri bir süredir Apple Car konusunda görüş ayrılıkları yaşamaktaydı. Yöneticiler, Hyundai daha önce “başka markalara otomobil üreten” bir firma olmadığı için, Apple ile bir iş birliği yürütmeye olumsuz bakıyorlardı.

3,6 MİLYAR DOLARLIK ÇALIŞMA

Hyundai yöneticilerinin anlaşamadığı bir başka konu ise üretimi hangi firmanın yapacağıydı. Zira, Hyundai, Kia’nın en büyük hissesine sahip. Üretimi Kia mı yoksa Hyundai mi yapacak konusu da netleşememiş ve tartışma haline gelmişti. Her ne kadar proje henüz başlangıç aşamasında olsa da, iddialara göre ortada 3,6 milyar dolar değerinde bir çalışma söz konusu. Ayrıca, çalışmanın 5 yıl gibi uzun bir süreye yayılacağı konuşuluyordu.