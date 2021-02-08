HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Car görüşmeleri askıya alındı

Apple Car görüşmeleri askıya alındı

08.02.2021 09:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple Car görüşmeleri askıya alındı

Bloomberg, Apple ile Hyundai / Kia arasındaki olası bir anlaşma hakkında sızan tüm bilgilere rağmen görüşmelerin “son zamanlarda durakladığını” söylüyor.

Kia’nın Georgia fabrikası, şirketlerin bir anlaşma yapması durumunda otonom bir elektrikli araç için olası bir üretim üssü olarak kullanılacaktı. Rapor, projenin son zamanlarda hızlandığını iddia etmişti. Son birkaç gün içinde, Japon Nikkei’nin bir raporu, altı Japon otomobil üreticisinin de proje üzerinde çalışmak için görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Projenin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecekti. Apple ise yorum yapmayı reddetti. Ocak ayında, Kia’da çoğunluk hissesine sahip olan Hyundai, Apple ile görüşmelerde olduğunu söylediği açıklamasından geri adım attı.

Reuters’ın bildirdiğine göre, Hyundai yöneticileri bir süredir Apple Car konusunda görüş ayrılıkları yaşamaktaydı. Yöneticiler, Hyundai daha önce “başka markalara otomobil üreten” bir firma olmadığı için, Apple ile bir iş birliği yürütmeye olumsuz bakıyorlardı.

3,6 MİLYAR DOLARLIK ÇALIŞMA

Hyundai yöneticilerinin anlaşamadığı bir başka konu ise üretimi hangi firmanın yapacağıydı. Zira, Hyundai, Kia’nın en büyük hissesine sahip. Üretimi Kia mı yoksa Hyundai mi yapacak konusu da netleşememiş ve tartışma haline gelmişti. Her ne kadar proje henüz başlangıç aşamasında olsa da, iddialara göre ortada 3,6 milyar dolar değerinde bir çalışma söz konusu. Ayrıca, çalışmanın 5 yıl gibi uzun bir süreye yayılacağı konuşuluyordu.

Şimdi ise Apple’ın Tesla Inc., General Motors Co. ve diğer elektrikli araç üreticilerini devralma konusunda ne kadar ciddi olduğu ve kendi ürününü piyasaya sürmek için yerleşik bir üreticiye ihtiyaç duyup duymadığı, sektörün temel sorusu.

Yeni bir bakteri keşfedildi! Şempanzeleri öldürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Oppo A15s 4GB ve 128GB depolama varyantı ile piyasaya sürüldüOppo A15s 4GB ve 128GB depolama varyantı ile piyasaya sürüldü
49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Google güvenlik problemleri ile boğuşmak istemiyor

Google güvenlik problemleri ile boğuşmak istemiyor

Türkiye’de hangi telefon üreticileri üretime başlayacak?

Türkiye'ye adeta üretim üssü kuracaklar!

Danimarka'dan enerji sorunu için yeni adım

Enerji sorunu bitirecekler!

Eski sürüm Edge tarayıcısı güncellemeyle kaldırılacak

Pek çok kişi kullanıyor! “Eski” Edge için yolun sonu geliyor

Skype güncellemesi beklenmedik bir şekilde geldi

Skype güncellemesi beklenmedik bir şekilde geldi

Oppo A15s 4GB ve 128GB depolama varyantı ile piyasaya sürüldü

Oppo A15s 4GB ve 128GB depolama varyantı ile piyasaya sürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.