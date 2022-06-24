Apple CEO'su Tim Cook'tan çok imalı sözler! "Bizi izlemeye devam edin, size neler sunabileceğimizi göreceksiniz”

Apple'ın AR/VR karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığı iddiası yıllardır gündemde. Hatta şirketin yönetim kurulu üyelerinin başlığı denediği dahi iddia ediliyor. Bu, Apple'ın karma gerçeklik başlığının bitmeye yaklaştığını gösterse de şirketin cihazın üzerinde çalıştığına dair kesin bir kanıt ise bulunamıyor. Fakat Apple CEO'su Tim Cook'un kısa bir süre önce yaptığı açıklamalar sanki bunun bir kanıtı gibi.

APPLE'IN 1 NUMARASI TIM COOK'TAN AR/VR AÇIKLAMASI!

Tim Cook, Çin'de yayınlanan bir gazeteye röportaj verdi. AR/VR hakkında yorum yapan Cook, Apple'ın artırılmış gerçeklik ile sunulan fırsatlardan heyecan duyduğunu, ancak insanların Apple'ın neler sunabileceğini görmek için "takipte kalması" gerektiğini belirtti. Apple'ın 1 numarası "Bu alanda gördüğümüz fırsatlar için daha fazla heyecanlanamazdım. Bizi izlemeye devam edin, size neler sunabileceğimizi göreceksiniz” ifadelerini kullandı. Cook'un bu ifadeleri, yakın zamanda çıkması beklenen AR/VR karma gerçeklik başlığının üstü kapalı bir duyurusu şeklinde yorumlandı.

APPLE'IN AR/VR BAŞLIĞI NASIL OLACAK?

Apple'ın başlığının kavisli bir vizör ve yüze oturan yumuşak bir kısım ile karma gerçeklik teknolojisi sunması bekleniyor. İddialara göre başlık piyasadaki diğer başlıklardan daha hafif olacak ve takıldığında çıkmaması için Apple Watch benzeri bir kayış kullanılacak.

ÖZELLİKLERİ VE FİYATI...

Başlığın iki adet 4K mikro-OLED ekran, 15 kamera, M serisi yongalara eşdeğer bir işlemci gibi türlü donanımlara; göz takibi, el hareketi ve uzamsal ses gibi dikkat çekici özelliklere sahip olacağı öne sürülüyor. Başlık, çıktığında 3 bin dolarlık bir fiyat ile raflardaki yerini alabilir.

