Apple CEO'su Tim Cook'tan iPhone açıklaması geldi! "10 yılı aşkın bir süredir" diyerek o bilgiyi paylaştı

Apple'ın iPhone kameraları için başka şirketlerle çalıştığı biliniyor. Apple CEO’su Tim Cook'tan ise iPhone kameraları konusunda önemli bir açıklama geldi. Cook, bu konuya dair yaptığı önemli açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Apple CEO'su Tim Cook, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "iPhone için dünyanın önde gelen kamera sensörlerini oluşturmak için 10 yılı aşkın bir süredir Sony ile ortaklık yapıyoruz. Ken ve ekipteki herkese bugün bana Kumamoto'daki son teknoloji tesisi gezdirdikleri için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi