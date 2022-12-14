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  4. Apple CEO'su Tim Cook'tan iPhone açıklaması geldi! "10 yılı aşkın bir süredir" diyerek o bilgiyi paylaştı

Apple CEO'su Tim Cook'tan iPhone açıklaması geldi! "10 yılı aşkın bir süredir" diyerek o bilgiyi paylaştı

14.12.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple CEO'su Tim Cook, iPhone kameraları konusunda önemli bir bilgi paylaştı. Tim Cook kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderiyle Apple'ın kamera sensörlerini oluşturmak için 10 yılı aşkın bir süredir ortaklık kurduğu şirketi açıkladı.

Apple CEO'su Tim Cook'tan iPhone açıklaması geldi! "10 yılı aşkın bir süredir" diyerek o bilgiyi paylaştı

Apple'ın iPhone kameraları için başka şirketlerle çalıştığı biliniyor. Apple CEO’su Tim Cook'tan ise iPhone kameraları konusunda önemli bir açıklama geldi. Cook, bu konuya dair yaptığı önemli açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

ORTAKLIK YAPILAN ŞİRKETTEN SÖZ ETTİ

Apple CEO'su Tim Cook, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "iPhone için dünyanın önde gelen kamera sensörlerini oluşturmak için 10 yılı aşkın bir süredir Sony ile ortaklık yapıyoruz. Ken ve ekipteki herkese bugün bana Kumamoto'daki son teknoloji tesisi gezdirdikleri için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

iPhone

Böylece Cook, Apple'ın iPhone kameraları için 10 yılı aşkın bir süredir Sony ile ortaklık yaptığını doğrulamış oldu.

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