Apple'dan gizli operasyon: Yapay zeka firması Camerai'yi satın aldı!

Apple potansiyel gördüğü şirketleri satın almasıyla meşhur. Fakat Apple yaptığı satın alma işlemlerini duyurmayı pek istemiyor. Daha önce App Store ve Google Play'in popüler hava durumu uygulaması DarkSky'ı satın alan Apple, şimdi ise yapay zeka konusunda bir satın alıma imza attı. Fakat bunu bir buçuk yıl sonra öğrenebildik.

APPLE CAMERAİ'Yİ SATIN ALDI

Camerai isimli İsrail merkezli firma, bir buçuk yıl önce Apple'ın radarına girdi. TechCruch'ın haberine göre Apple Camerai'yı on milyon doları aşkın bir ücretle satın aldı. Satın alma işlemi hiçbir duyuru yapılmadan, sessiz sedasız gerçekleştirildi. 2014 yılında kurulan ve yapay zeka alanında çalışmalar yürüten firma böylece Apple bünyesine geçti. Camerai'nın araştırmacıları Apple'ın AR-GE departmanına transfer oldu. Peki Apple Camerai ile neler planlıyor?

İPHONE'LARIN KAMERASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Apple yapay zeka teknolojilerini iPhone modellerinde de kullanıyor. İddialar, Apple'ın iPhone kameralarında Camerai'nın tecrübesinden yararlandığı ve daha da yararlanacağı yönünde. Fakat bu konuda bir kesinlik bulunmuyor. Apple daha önce NextVR isimli VR içerik üreticisini satın almış ve bu anlaşma büyük ses getirmişti.

