HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'dan gizli operasyon: Yapay zeka firması Camerai'yi satın aldı!

Apple'dan gizli operasyon: Yapay zeka firması Camerai'yi satın aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Apple, bir satın alım daha gerçekleştirdi. iPhone'ların üreticisi Apple, İsrailli yapay zeka şirketi Camerai'yı satın aldı. Satın alma işlemi oldukça sessiz yapıldı.

Apple'dan gizli operasyon: Yapay zeka firması Camerai'yi satın aldı!

Apple potansiyel gördüğü şirketleri satın almasıyla meşhur. Fakat Apple yaptığı satın alma işlemlerini duyurmayı pek istemiyor. Daha önce App Store ve Google Play'in popüler hava durumu uygulaması DarkSky'ı satın alan Apple, şimdi ise yapay zeka konusunda bir satın alıma imza attı. Fakat bunu bir buçuk yıl sonra öğrenebildik.

APPLE CAMERAİ'Yİ SATIN ALDI

Camerai isimli İsrail merkezli firma, bir buçuk yıl önce Apple'ın radarına girdi. TechCruch'ın haberine göre Apple Camerai'yı on milyon doları aşkın bir ücretle satın aldı. Satın alma işlemi hiçbir duyuru yapılmadan, sessiz sedasız gerçekleştirildi. 2014 yılında kurulan ve yapay zeka alanında çalışmalar yürüten firma böylece Apple bünyesine geçti. Camerai'nın araştırmacıları Apple'ın AR-GE departmanına transfer oldu. Peki Apple Camerai ile neler planlıyor?

camerai

İPHONE'LARIN KAMERASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Apple yapay zeka teknolojilerini iPhone modellerinde de kullanıyor. İddialar, Apple'ın iPhone kameralarında Camerai'nın tecrübesinden yararlandığı ve daha da yararlanacağı yönünde. Fakat bu konuda bir kesinlik bulunmuyor. Apple daha önce NextVR isimli VR içerik üreticisini satın almış ve bu anlaşma büyük ses getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Evde yılan paniği! Bulaşık makinesinin altına girerken...Evde yılan paniği! Bulaşık makinesinin altına girerken...
2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı! 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde yılan paniği! Bulaşık makinesinin altına girerken...
Evde yılan paniği! Bulaşık makinesinin altına girerken...
Daha da güçlendi: 2021 Porsche Taycan tanıtıldı! İşte değişen özellikleri
Yeni modeli resmen tanıtıldı! İşte özellikleri
Huawei P Smart S Türkiye'de satışa çıktı! İşte Huawei P Smart S'in fiyatı
Kamerasıyla dikkat çekiyordu, sonunda satışa çıktı!
Xiaomi ve Oppo'dan sonra Vivo da Türkiye'ye geliyor!
Dünyanın en büyük altıncı üreticisi Türkiye'ye geliyor!
Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım videosu yayınlandı!
Dört gözle beklenen telefondan eğlenceli paylaşım!
Motorola Moto G9 Plus: Uygun fiyat modasına katıldı
Motorola Moto G9 Plus: Uygun fiyat modasına katıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.