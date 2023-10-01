Apple'dan iPhone 15'in aşırı ısınma sorunuyla ilgili açıklama!

iPhone 15 aşırı ısınma sorunu mu yaşıyor, yaşıyorsa bu sorun nasıl çözülecek? sorusunun cevabı merak edilirken, Apple'dan soruna yönelik bir açıklama geldi.

AŞIRI ISINMA SORUNUNU GÜNCELLEMEYLE ÇÖZECEK

Şirketin MacRumors ve Forbes muhabiri David Phelan ile paylaştığı bir açıklamaya göre Apple, bildirilen iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max aşırı ısınma sorununa katkıda bulunabilecek bir hatayı gidermek için bir iOS 17 güncellemesi yayınlamayı planlıyor.

MacRumors'un haberine göre Apple ayrıca, üçüncü taraf uygulamalara yapılan bazı son güncellemelerin sistemi aşırı yüklediğini ve aşırı ısınma sorununa katkıda bulunduğunu söyledi.

Rapor, bu uygulamalardan bazılarının Instagram, Uber ve yarış oyunu Asphalt 9: Legends olduğunu ve Apple'ın sorunu çözmek için bu uygulamaların geliştiricileriyle birlikte çalıştığını belirtti.

Rapor, Instagram'ın yayınlanan uygulama güncellemesinin bir parçası olarak zaten bir düzeltme getirdiğini de ekledi.

Öte yandan Apple, iPhone 15 Pro modellerinin, artan arka plan etkinliği nedeniyle aygıtı kurduktan veya geri yükledikten sonraki ilk birkaç gün boyunca beklenenden daha sıcak çalışabileceğini söyledi. Ancak bunun, yeni iPhone'lar için standart ve geçici bir durum olduğunu ifade ediliyor.

Hatanın şu anda beta aşamasında olan ve ekim ayı sonunda yayınlanması beklenen iOS 17.1 ile giderilmesi bekleniyor.

Ancak Apple'ın iOS 17.0.3 gibi daha küçük bir yazılım güncellemesiyle hata düzeltmesini daha erken kullanıma sunması da oldukça olası.

A17 PRO'NUN PERFORMANSI DÜŞÜRÜLMEYECEK

Rapora göre Apple, sıcaklıkla ilgili hata düzeltmesinin bir parçası olarak A17 Pro çipinin performansını düşürmeyecek.

Apple ayrıca sorunun bir güvenlik riski olmadığını ve iPhone'ların performansını uzun vadede etkilemeyeceğini söyledi.

Apple, iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevesinin ve alüminyum alt yapısının aşırı ısınma sorununa katkıda bulunmadığını da belirtti. Apple, titanyum çerçeve ve alüminyum altyapının, paslanmaz çelik çerçeveli önceki nesil Pro modellerinden daha iyi ısı dağılımı sağladığını söyledi.

