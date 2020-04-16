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Apple'dan koronavirüs kararı! 30 Eylül'e kadar para kazanmayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2020 09:55 | Son Güncelleme

Apple, iPhone SE 2020'nin tanıtımı ardından aldığı yeni koronavirüs kararını da paylaştı. Bu karara göre Apple, Product RED kategorisinde yer alan kırmızı renkli ürünlerinden elde ettiği tüm geliri koronavirüs fonuna aktaracak.

Apple'dan koronavirüs kararı! 30 Eylül'e kadar para kazanmayacak

Apple dün akşamın sessiz olduğu kadar en çok ses çıkartan markası oldu kuşkusuz. İlk olarak iPhone SE 2020 akıllı telefonunu duyuran şirket daha sonra iPad Pro'nun Magic Keyboard'unu satışa çıkarttı. Her iki ürün arasında özellikle iPhone SE 2020 sosyal medyada hem özellikleriyle hem de yüksek Türkiye fiyatı ile oldukça konuşuldu. Ancak herkes bir detayı gözden kaçırdı; o detay Apple'ın koronavirüse karşı desteğini gösteren önemli bir karardan oluşuyordu.

APPLE PRODUCT RED'İ KORONAVİRÜS İÇİN DESTEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Apple satın alınan her Product RED logolu ürün için HIV/AIDS hastalığı ile mücadele için belirli bir miktar fon sağlıyordu. Fakat Dünya'nın büyük mücadele verdiği koronavirüs pandemisi, Apple'a bu konuda önemli bir karar aldırdı. Apple yaptığı açıklamada, Product RED kategorisinde yer alan kırmızı renkli ürünlerden elde edilecek tüm gelirin koronavirüs ile mücadele için ayrılan fonlara aktarılacağını duyurdu. Yani Product RED logolu, kırmızı renkli herhangi bir ürün satın aldığınızda Apple bu ücrette hiçbir kesinti yapmayarak koronavirüs fonlarına aktaracak.

iphone se kırmızı

İPHONE SE 2020 İÇİN DE GEÇERLİ

Apple'ın açıkladığına göre bu durum Apple Store'da yer alan tüm Product RED logolu ürünler için geçerli. Dün akşam tanıtılan iPhone SE 2020 modelinin kırmızı rengini de bu kapsamda yer alıyor. Yani bir iPhone SE 2020 almaya karar verdiyseniz ve kırmızı bir iPhone kullanmakta sakınca görmüyorsanız, koronavirüs hastalarına destek için kırmızı renkli bir iPhone almayı tercih edebilirsiniz.

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Apple koronavirüs Product RED kırmızı iPhone SE iPhone SE 2020

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