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Apple'dan önce davrandı: İşte uydu iletişimi özelliğini tanıtan ilk telefon üreticisi!

07.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli Huawei, uydu bağlantısı konusunda Apple'dan erken davrandı. Huawei, uydu iletişimine olanak sağlayan yeni telefon serisi Mate 50'yi duyurdu. Buna göre Mate 50 serisi yeni nesil akıllı telefonlar, Çin'in küresel konumlama hizmeti sağlayan Beidou uydu ağına bağlanarak konum ve mesaj paylaşımı yapabilecek. Apple'ın ise bu akşam tanıtacağı iPhone 14 serisine bu özelliği eklemesi bekleniyor.

Apple'dan önce davrandı: İşte uydu iletişimi özelliğini tanıtan ilk telefon üreticisi!

Apple'ın uydu iletişimi özelliğini tanıtmak için hazırlık yaptığı söylenirken, Çinli telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei, uydu iletişimine olanak sağlayan yeni telefon serisi "Mate-50"yi tanıttı.

Yeni model akıllı telefonun özellikleri, şirketin merkezinin bulunduğu Guangdong eyaletinin Şıncın şehrindeki etkinlikle duyuruldu.

TELEFONLAR UYDU AĞINA BAĞLANACAK

Etkinlikte "Mate-50" serisi yeni nesil akıllı telefonların, Çin'in küresel konumlama hizmeti sağlayan Beidou uydu ağına bağlanarak konum ve mesaj paylaşımı yapabileceği bildirildi.

Hücre sinyalinin bulunmadığı acil durumlarda uydu aracılığıyla mesaj ve konum paylaşabilen Mate 50, uydu iletişimine olanak sağladığı duyurulan ilk cep telefonu olma özelliği taşıyor.

huawei

ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'ın da bu akşam yapacağı yeni nesil iPhone modellerine ilişkin tanıtım etkinliğinde uydu bağlantısı içeren bazı özellikleri açıklaması bekleniyor.

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5G BAĞLANTISI YOK

Huawei'in duyurduğu yeni nesil modelin, ABD'nin Çinli şirkete ileri teknolojili çip ihracatını kısıtlaması nedeniyle, şirketin dünyada altyapı ve donanım geliştirmede lider olduğu 5G ağlarını desteklememesi dikkati çekti.

Qualcomm'un "Snapdragon 8 Gen 1" çipini kullanan telefon, yalnızca 4G hücre ağlarına bağlanabilecek.

Öte yandan, ABD hükümetinin Android işletim sisteminin kullanımını yasaklaması nedeniyle de yeni nesil telefonda Huawei'in kendi geliştirdiği "HarmonyOS 3" işletim sistemi kullanılacak.

MATE 50'NİN FİYATI

"Mate 50", Çin'de 4 bin 799 ila 7 bin 999 yuan (718 ila 1149 dolar) fiyat aralığında satışa sunulacak.

Teknoloji araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre, Çin'de yılın ilk yarısında üst segment akıllı telefon piyasasında Apple, yüzde 70,5 pazar payı ile lider konumda bulunurken, Huawei'in payı yüzde 9'da kalmıştı.

Teknoloji alanındaki yaptırımların etkisini hisseden şirket, önceki nesil Mate-40 serisi akıllı telefonları 2020'de piyasaya sürmüş, geçen yıl üst segmentte yeni model tanıtmamıştı.

(AA)

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