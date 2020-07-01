Apple'dan Türkiye'ye iPhone fiyatlarını uçuran zam! İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye 1 Temmuz'a zam ile girdi. Aslında bu zam sürpriz olmuş değil. Zira, bir süredir Apple'ın dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle bir zam yapacağı söylentileri yayılıyordu. Nitekim söylentiler eyleme dönüştü.
Apple Türkiye, bu güzel yaz gününde iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi birçok ürüne kaydadeğer oranda zam yaptı. Apple'ın zam kararıyla birlikte önceki fiyatı 7,299 TL olan iPhone 11, tam 700 lira zamlanarak 7,999 TL'den satılmaya başlandı. Zamlardan tek etkilenmeyen iPhone modelini ise iPhone SE 2020 oldu. iPhone SE 2020, hala 5,299 TL fiyat etiketiyle satılmakta. Zam oranı diğer iPhone modellerine ise şöyle yansıdı:
Apple zam kararıyla birlikte en pahalı iPhone olan iPhone 11 Pro Max 512 GB'ın fiyatı 16,349 TL'ye çıktı. Öte yandan diğer Apple ürünleri de zamdan etkilenmiş durumda. Fiyatı 6,399 TL olan 11 inçlik iPad Pro, artık 6,699 TL'den satılmakta. Apple Watch Series 3 ise yaklaşık 1,499 TL olan fiyatını 1,749 TL'ye çıkarttı. Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni MacBook Air 7,999 TL olan fiyatını 8,699 TL olarak güncelledi. 16 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise 18,299 TL'den 20,199 TL'ye yükseldi.
Apple'ın zam yaptığı diğer bir ürün ise AirPods oldu. 1,899 TL'ye satılan AirPods Pro artık 2,099 TL'den satılmaya başlandı. AirPods ise 1,099 TL'lik fiyatını 1,299 TL'ye çıkartmış durumda. Rende tasarımı alay konusu olan kule tipi Mac Pro ise 42,999 TL'lik fiyatını 9200 TL artırdı ve 52,199 TL'den alıcısını beklemeye başladı.
Yeni zamlar ile beraber ülkemizdeki iPhone satışlarında düşüş yaşanması muhtemel gözüküyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz?
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