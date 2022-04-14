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  4. Apple'dan, yüzde 50 metaverse komisyonu keseceği konuşulan Meta'ya: İkiyüzlü!

Apple'dan, yüzde 50 metaverse komisyonu keseceği konuşulan Meta'ya: İkiyüzlü!

14.04.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple, App Store'daki komisyon oranından şikayet eden ancak metaverse içinde yapılan dijital varlık satın alımları için yaklaşık %50 komisyon almayı planladığı ortaya çıkan Meta'ya yanıt verdi. Apple, kararı ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

Apple'dan, yüzde 50 metaverse komisyonu keseceği konuşulan Meta'ya: İkiyüzlü!

Meta'nın metaverse konusunda büyük planlar kurduğu aşikar. Ancak dün, ilginç bir gelişme yaşandı. Eski adıyla Facebook olarak bilinen Meta'nın metaverse içinde yapılan dijital varlık alımları için yüzde 47,5 oranında komisyon almayı planladığı ortaya çıktı. Daha önce yüksek komisyon aldığı iddiasıyla Meta tarafından eleştirilen Apple'dan ise bu gelişmenin yaşanması sonucu ilginç bir açıklama geldi.

APPLE SÖZCÜSÜ: "META'NIN DUYURUSU İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

Apple sözcüsü Fred Sainz, MarketWatch'a Facebook'un ikiyüzlü davrandığını ve Apple'ın platform ücretlerinden şikayet ederken, kendi içerik oluşturuculardan daha fazla ücret almak istediğini söyledi.

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Apple sözcüsü Fred Sainz, gönderdiği e-postada, "Meta, App Store'da uygulama içi satın alımlarda geliştiricilerden yüzde 30 komisyon talep ettiğinden dolayı Apple'ı defalarca hedef aldı ve küçük işletmeleri ve içerik oluşturucuları her fırsatta günah keçisi olarak kullandı. Şimdi Meta, aynı içerik oluşturucuları diğer platformlardan önemli ölçüde daha yüksek bir şekilde ücretlendirmeye çalışıyor. Meta'nın duyurusu ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyor." dedi.

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iOS 14.5 DE SORUN OLMUŞTU

Daha önce Apple ve eski adıyla Facebook olan Meta, iOS 14.5 ile iPhone kullanıcılarına sunulan ''Uygulama İzleme Şeffaflığı'' özelliği başta olmak üzere defalarca kez karşı karşıya gelmişti.

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