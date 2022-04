"Zuck Bucks" iddiası gündem oldu! Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Lütfen bu gerçek olsun

Facebook'un ana şirketi Meta'nın kripto para hedefi her zaman vardı. İlk olarak Libra olan bu hedef, daha sonra Diem'e dönüşmüştü. Diem'in de son olarak yolun sonuna geldiği yaygın bir şekilde ifade edilmişti. Ancak şimdi Meta'nın yeni bir hedefi var gibi görünüyor; "Zuck Bucks."

FACEBOOK'UN ANA ŞİRKETİ META'NIN YENİ HEDEFİ "ZUCK BUCKS" OLABİLİR

The Verge'ün Financial Times'tan aktardığı haberine göre, Diem ile işleri pek yolunda gitmeyen Meta, hala finans ürünlerini araştırıyor. Bu noktada Meta çalışanlarının "Zuck Bucks" olarak adlandırdığı, Meta'nın kurucusu, başkanı ve CEO'su Mark Zuckerberg'in adını taşıyan yeni bir finans ürünü üzerinde çalışıldığı öne sürülüyor.

Söz konusu haberde, Zuck Bucks'ın bir kripto para birimi olmasının muhtemel olmadığı aktarılıyor. FT'ye göre, Meta, popüler çocuk oyunu Roblox'taki para birimi Robux'a benzer, şirket tarafından merkezi olarak kontrol edilecek uygulama içi token'lar tanıtma eğiliminde.

Meta, blok zinciri ürünlerinden ise tamamen uzaklaşmış değil. Şirketin Facebook'ta NFT adımı atarak mayıs ortasında bir pilot uygulama başlatmayı planladığı söyleniyor. Buna ek olarak, Meta'nın örneğin Facebook gruplarına anlamlı katkıları için ödül olarak verilebilecek sosyal tokenlar üzerinde çalıştığı da gelen iddialar arasında bulunuyor. Ancak Facebook sözcüsü "Bugün paylaşacağımız güncellememiz yok" diyor.

JACK DORSEY: LÜTFEN BU GERÇEK OLSUN

"Zuck Bucks" haberi, sosyal medya şirketini yakından takip edenlerin ilgisini çekerken, özellikle bir kişinin konu hakkında yorum yapmasını bile sağladı. Evet, Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'den bahsediyoruz.

Dorsey, Twitter hesabı üzerinden Zuck Bucks haberinin yer aldığı bir tweet'in altına "inanılmaz derecede iyi... (lütfen bu gerçek olsun)" yazdı.

Şimdi tüm gözler Meta'da. Bakalım şirket, Zuck Bucks hakkında önümüzdeki günlerde resmi bilgiler verecek mi?