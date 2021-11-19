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Apple, direksiyonu ve pedalı kaldırabilir

19.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Car için yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Apple, direksiyonsuz ve pedalsız tamamen otonom bir araç üretmeyi hedefliyor. Bu konuda çalışmalar ise hızlanmış durumda.

Apple, direksiyonu ve pedalı kaldırabilir

Dev otomobil üreticileri artık yönlerini elektrikli ve otonom özelliklere sahip otomobillere çevirdi. Aynı zamanda iPhone'ların üreticisi olan Apple'ın da bu yönde çalışma yaptığı sıklıkla söylenmekte. Şirketin otomobili şimdilik "Apple Car" olarak adlandırılıyor. Son zamanlarda Apple Car hakkında bazı kötü haberler duymamıza rağmen, Apple'ın kendi aracının piyasaya sürmeyi planladığı iddiası gün geçtikçe güçlenmeye devam ediyor. Gelen son haber de bunun kanıtı niteliğinde.

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APPLE OTOMOBİL ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Bloomberg'in haberine göre, Apple, tam otonom araç projesi üzerindeki çalışmalarını hızlandırıyor. Haberde, Apple'ın sürücüsüz arabası için sınırlı otonom özelliklere sahip bir model ve insan müdahalesi olmadan tamamen kendi kendine gidebilen bir model olmak üzere iki potansiyel seçeneği araştırdığı bilgisi yer alıyor. Şirketin tercihinin ise tamamen kendi kendine gidebilen model olduğu aktarılıyor.

Projenin başında ise şirketin teknoloji başkan yardımcısı Kevin Lynch yer alıyor.

Apple'ın sürücüsüz araba sistemini geliştirmede bir "dönüm noktasına" ulaştığı söylenirken, ilk arabaya güç verecek çip üzerindeki temel çalışmalarını da tamamladığı bildiriliyor.

DİREKSİYONSUZ VE PEDALSIZ APPLE CAR

Haberde Apple'ın direksiyonu veya pedalları olmayan ve eller serbest sürüşü hedefleyen bir araba tasarlamak istediği bilgisi yer alıyor. Şirketin, Canoo'nun Lifestyle aracına benzer bir tasarımı düşündüğü ifade ediliyor.

Canoo Lifestyle

Apple'ın acil bir durumda insanların kontrolü ele alabilmesi için gerekli olabilecek bir direksiyonun araca dahil edilmesini tartıştığı bildirilirken, aracın ortasında, yolcular için yerleştirilmiş iPad benzeri bir tabletin olabileceği de öne sürülüyor.

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Habere göre Apple, arabasının Waymo ve Tesla tarafından üretilenlerden daha güvenli olmasını istiyor. Ayrıca Apple, LiDAR tarayıcılar ve diğer ekipmanlarla donatılmış toplam 69 adet Lexus SUV tipi aracı kullanarak otonom sürüş sistemini test ediyor.

Apple'ın bu otomobillerde geliştirdiği yeni işlemciyi ve yeni otonom sürüş sensörlerini test edeceği de söyleniyor.

APPLE CAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın dört yıl içinde sürücüsüz otomobilini piyasaya sürmeyi hedeflediği iddia ediliyor. Bu da otomobilin 2025 gibi çıkış yapacağı anlamına geliyor.

Apple'ın bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağını bekleyip göreceğiz. Ancak şirketin takviminde değişiklik yapabileceğini de unutmamak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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