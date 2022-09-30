Apple durdurdu, artık imkanı yok! Bazı iPhone kullanıcıları bu karara sevinmeyecek

12 Eylül'de iOS 16'yı kullanıma sunan Apple, yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı rutin bir şekilde durduruyor. Apple'ın bunu müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için yaptığı biliniyor. Bu yüzden iOS 16 ve iOS 16.0.1 için aldığı karar çok şaşırtıcı sayılmıyor. Ancak yine iOS 16.0.2'den iOS 16'ya dönmek isteyen iPhone kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecektir.

APPLE'DAN iOS 16 VE iOS 16.0.1 KARARI! DURDURDU

Macrumors'un aktardığına göre, iOS 16.0.2'nin kullanıma sunulmasının ardından Apple, eylül ortasında çıkan iOS 16 ve iOS 16.0.1'i imzalamayı durdurdu. İki sürüm artık imzalanmadığından, iPhone sahiplerinin iOS 16.0.2'yi yükledikten sonra iOS'un bu sürümlerine geçmeleri artık mümkün değil.

Apple , iOS 16'yı birkaç ay süren beta testinin ardından kullanıma sunmuştu. iOS 16'nın önemli yeni özellikler arasında, özelleştirilebilir Kilit Ekranı, iMessage'ları geçici olarak düzenleme veya göndermeyi kaldırma, bazı iPhone'lar için pil yüzdesi, Odak modlarında iyileştirmeler ve daha fazlası yer alıyor.

Apple iOS 16'dan sonra ise iPhone 14 modelleri için bazı hataları gideren iOS 16.0.1'i yayınlamıştı.

iOS 16 GÜNCELLEMELERİNİ ALAN CİHAZLAR

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

iOS'un yukarıda belirtilen önceki sürümlerine geçmek artık mümkün olmasa da, Apple'ın iOS 16 ile birlikte iOS 15.7 olarak yayınladığı bir güvenlik güvenlik sayesinde kullanıcıların bir Mac veya PC'ye bağlanarak iOS 15'e geri dönebileceği aktarıldı.



