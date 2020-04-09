Apple Face Shield isimli bir yüz maskesi tanıttı

Maskeler, solunum cihazları, vantilatörler bunlardan sadece bazıları. Devletler büyük otomobil firmalarını solunum cihazı üretmeleri konusunda teşvike ediyor. Yeri geliyor firmaları zorluyor. Apple’da geçtiğimiz günlerde ilk sinyallerini verdiği koruyucu maske Face Shield'ın tanıtımını gerçekleştirdi.

APPLE FACE SHİELD'IN ÖZELLİKLERİ

Apple tarafından bugün bir açıklama yayınlayarak Face Shield hakkında detaylı bilgilere yer verdi. Yüz koruyucunun özelliklerinin ve kullanım talimatlarının yer aldığı açıklamada bu maskeyi sterilize ederek tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Maske yüzde 70 Ethanol, yüzde 70 Izopropil alkol ve yüzde 3 Hidrojen Peroksit ile sterilize edilebiliyor.

İKİ DAKİKADA MONTE EDİLEBİLİYOR

Şirketin CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklama ise şöyle:”Sağlık çalışanları için yüz maskeleri tasarlamak, üretmek ve sevk etmek amacıyla ürün tasarımcılarını, mühendisleri, paketleme ekiplerini ve tedarikçilerimizi bir araya getiren şirket çapında bir organizasyon başlattık. İlk Face Shield sevkiyatımız geçtiğimiz hafta Santa Clara Vadisi’ndeki Kaiser hastane tesislerine teslim edildi ve doktorlardan gelen geri bildirimler çok olumluydu. Her kalkan iki dakikadan daha kısa bir sürede monte edilir ve tamamen ayarlanabilir. ABD’de ve Çin’de üretim yapıyoruz. Bu haftanın sonunda 1 milyondan fazla ve ondan sonra da haftada 1 milyondan fazla Face Shield maske sevkiyatı yapmayı planlıyoruz. Bunları en acil ihtiyaç duydukları yere götürmek için ABD’deki tıp uzmanları ve hükümet yetkilileri ile yakın işbirliği yapıyoruz. Bu her iki partinin de hızla ABD’nin ötesine dağılmasını umuyoruz.