HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Face Shield isimli bir yüz maskesi tanıttı

Apple Face Shield isimli bir yüz maskesi tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2020 09:58 | Son Güncelleme

Apple Face Shield, ABD’li teknoloji firması tarafından geliştirilen bir yüz maskesi. Bildiğimiz üzere çok sayıda teknoloji firması virüsün öldürücü etkisini azaltmak için değişik cihazlar üretiyor.

Apple Face Shield isimli bir yüz maskesi tanıttı

Maskeler, solunum cihazları, vantilatörler bunlardan sadece bazıları. Devletler büyük otomobil firmalarını solunum cihazı üretmeleri konusunda teşvike ediyor. Yeri geliyor firmaları zorluyor. Apple’da geçtiğimiz günlerde ilk sinyallerini verdiği koruyucu maske Face Shield'ın tanıtımını gerçekleştirdi.

APPLE FACE SHİELD'IN ÖZELLİKLERİ

Apple tarafından bugün bir açıklama yayınlayarak Face Shield hakkında detaylı bilgilere yer verdi. Yüz koruyucunun özelliklerinin ve kullanım talimatlarının yer aldığı açıklamada bu maskeyi sterilize ederek tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Maske yüzde 70 Ethanol, yüzde 70 Izopropil alkol ve yüzde 3 Hidrojen Peroksit ile sterilize edilebiliyor.

İKİ DAKİKADA MONTE EDİLEBİLİYOR

Şirketin CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklama ise şöyle:”Sağlık çalışanları için yüz maskeleri tasarlamak, üretmek ve sevk etmek amacıyla ürün tasarımcılarını, mühendisleri, paketleme ekiplerini ve tedarikçilerimizi bir araya getiren şirket çapında bir organizasyon başlattık. İlk Face Shield sevkiyatımız geçtiğimiz hafta Santa Clara Vadisi’ndeki Kaiser hastane tesislerine teslim edildi ve doktorlardan gelen geri bildirimler çok olumluydu. Her kalkan iki dakikadan daha kısa bir sürede monte edilir ve tamamen ayarlanabilir. ABD’de ve Çin’de üretim yapıyoruz. Bu haftanın sonunda 1 milyondan fazla ve ondan sonra da haftada 1 milyondan fazla Face Shield maske sevkiyatı yapmayı planlıyoruz. Bunları en acil ihtiyaç duydukları yere götürmek için ABD’deki tıp uzmanları ve hükümet yetkilileri ile yakın işbirliği yapıyoruz. Bu her iki partinin de hızla ABD’nin ötesine dağılmasını umuyoruz.

NİKE DA MASKE ÜRETTİ

Ayrıca Nike’ta geçtiğimiz günlerde kendi maskesini tamamlamış ve ilk sevkiyatlara başlamıştı. Tasarım olarak sportif bir görünüme sahip bu maske de tıpkı Apple Face Shield gibi birden fazla kez sterilize edilip yıkanabiliyor.

Dell XPS 15 ve XPS 17 sızdırıldı! İşte en net görselleri!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Yeni Apple kulaklık geliyor! Peki özellikleri neler?Yeni Apple kulaklık geliyor! Peki özellikleri neler?
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Face Shield koronavirüs maske Nike

En Çok Okunan Haberler

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Parçalara ayrılan ceset 22 yaşındaki Özcan'a ait!

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

İster iPhone 9 deyin ister iPhone SE: Yeni ucuz iPhone'un ismi bir kez daha değişti!

İster iPhone 9 deyin ister iPhone SE: Yeni ucuz iPhone'un ismi bir kez daha değişti!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Üç gün önce satışa çıktı, bugün güncellendi!

Üç gün önce satışa çıktı, bugün güncellendi!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PS5 hakkında bilinmesi gerekenler

PS5 hakkında bilinmesi gerekenler

iPhone 8 suya dayanıklı çıktı

iPhone 8 suya dayanıklı çıktı

Yeni Apple kulaklık 2020 yılının sonlarına doğru tanıtılacak

Yeni Apple kulaklık geliyor! Peki özellikleri neler?

Galaxy Fold 2 fiyatı beklenenden ucuz olabilir

Galaxy Fold 2 fiyatı beklenenden ucuz olabilir

Honor 30S satış rekorları kırdı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı! Satış rekorları kırdı

Grounded Temmuz Ayında Erken Erişime Geliyor!

Grounded Temmuz Ayında Erken Erişime Geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.