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Apple fanları iPhone 13 Pro Max alacaklar

28.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple kısa süre önce yeni nesil iPhone modellerini tanıtmıştı. Temelde yeni tanıtılan iPhone modelleri, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 12 modellerine oldukça benziyor. ABD'de yapılan bir araştırma ise iPhone 13 Pro Max'e ilginin diğer modellere nazaran daha fazla olduğunu gösteriyor.

Apple fanları iPhone 13 Pro Max alacaklar

Eğer küçültülen çentik tasarımını es geçersek, iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri arasında öyle önemli bir fark yok diyebiliriz. Buna rağmen kullanıcılar iPhone 13 Pro Max’e karşı hayli hevesli. Apple’ın ana vatanı ABD’de yapılan bir araştırma da durumu gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 38.4’ü şimdilik iPhone telefonunu değiştirmeyi düşünmüyor.

iPHONE 13 PRO MODELLERİ ÖNDE

Katılımcıların yüzde 26.83’ünün hayalinde ise iPhone 13 Pro Max bulunuyor. Onu yüzde 15.93 ile iPhone 13 Pro takip ediyor. iPhone 13 almayı düşünenlerin oranı ise yüzde 6.57.

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iPhone 13 mini ise en düşük yüzde ile karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki süreçte telefonunu yenileyerek iPhone 13 mini almayı düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 5.36. Dürüst olmak gerekirse bu yüzdenin daha da düşük olması muhtemeldi.

Geri kalan ise iPhone 12 ve iPhone 11 gibi seçenekleri tercih ediyor. Demek hala eski iPhone modellerine de ilgi büyük.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. 1 Ekim'de iPhone 13 Türkiye’de de satışa çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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