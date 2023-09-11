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Apple fişini çekebilir! O iPhone modeli yolun sonuna mı geldi?

11.09.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple herhangi bir sürpriz olmazsa iPhone 15 modellerini tanıtacağı etkinliğini, 12 Eylül Salı akşamı yani yarın akşam gerçekleştirecek. Ancak teknoloji devinin düzenleyeceği etkinliğin ardından bir iPhone modelinin fişini çekebileceği iddia edildi. İşte o iddia...

Apple fişini çekebilir! O iPhone modeli yolun sonuna mı geldi?

Apple 2020'de iPhone 12 mini'yi ve bir yıl sonra da iPhone 13 mini'yi tanıtmıştı. Şirket bu cihazları tanıttığında küçük telefon hayranları çok sevinmişti. Ancak, yaklaşık üç yıllık kullanılabilirliğin ardından, 5,4 inçlik cihaz için yolun sonu yaklaşmış olabilir.

O iPHONE MODELİ İÇİN YOLUN SONU MU?

Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre, iPhone 13 mini stokları azalıyor ve Apple'ın ABD'deki online mağazası bazı modeller için 2-3 hafta, bazıları içinse 6-8 hafta nakliye süresi öngörüyor.

iphone 13 mini

Bunun, Apple'ın Salı günü yani yarın gerçekleştireceği "Wonderlust" etkinliğinde yeni iPhone'ları duyurmasının ardından iPhone 13 mini'nin üretiminin durdurulabileceğini gösterdiği iddia edildi.

iPHONE 15'TE MUHTEMELEN "MİNİ" YOK

Apple geçen yıl bir iPhone 14 mini piyasaya sürmedi, ancak iPhone 13 mini'yi daha düşük fiyatlı bir seçenek olarak mevcut tuttu. Apple'ın yeni iPhone 15 serisinde de muhtemelen bir mini model olmayacak.

iPhone 15 ailesi ise muhtemelen 6.1 inç iPhone 15, 6.7 inç iPhone 15 Plus, 6.1 inç iPhone 15 Pro ve 6.7 inç iPhone 15 Pro Max'ten oluşacak. Bunun doğru olup olmadığı yarın TSİ 20:00'de başlayacak Apple etkinliğiyle kesinleşecek.

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