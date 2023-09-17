Apple geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı! USB-C'li iPhone 15 ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı...

Teknolojiseverlerin günlerdir beklediği iPhone 15 etkinliği “Wonderlust” 12 Eylül 2023 akşamı gerçekleşti. Böylece Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max görücüye çıktı. Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 akıllı saatlerinin de tanıtıldığı etkinlikle birlikte aynı zamanda iPhone’larda Lightning bağlantı noktası devri sona erdi. Lightning bağlantı noktasının yerini USB-C aldı. Böylece Apple tarihinde ilk kez iPhone'lara USB-C geldi.

USB-C yeni iPhone'ların tek özelliği de değildi. Ancak etkinlik sonrası iPhone 15 ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. İşte o ayrıntılardan bazıları...

TÜM iPHONE 15 MODELLERİ İLE 4,5 W'A KADAR ŞARJ

Yayınlanan bir destek belgesinde Apple, tüm iPhone 15 modellerinde bulunan USB-C bağlantı noktası hakkında bazı ek ayrıntılar verdi.

İlk olarak Apple, tüm iPhone 15 modellerinin USB-C bağlantı noktasına bağlı bir Apple Watch, AirPods kılıfı veya diğer küçük aksesuarları 4,5 W'a kadar şarj edebileceğini söyledi. Apple bu özelliği duyurmuştu, ancak watt bilgisini vermemişti.

İkinci olarak belge, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in 10 Gbps'ye kadar veri aktarım hızları için USB 3.2 Gen 2'yi desteklediğini ortaya koydu. Apple, cihazların USB 3'ü desteklediğini de zaten açıklamıştı, ancak tam spesifikasyon şimdi doğrulandı.

MacRumors'a göre ise iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte gelen USB-C kablosu USB 2 hızlarını desteklediğinden, daha yüksek hızlar için daha yüksek özellikli bir kabloya ihtiyaç duyuluyor

iPhone 15 Pro modelleri, 4K'ya kadar ve saniyede 60 kare hızında ProRes videoyu doğrudan harici bir depolama aygıtına kaydetmeyi de destekliyor.

iPHONE 15 PRO, 5G HIZLARINDA BÜYÜK BİR ARTIŞLA GELİYOR

9to5Mac'in haberindeki iddiasına göre yeni veriler, 2020'deki iPhone 12'den bu yana 5G bağlantısını destekleyen Apple'ın, iPhone 15 Pro'nun yeni Qualcomm modemi sayesinde 5G performansında büyük iyileştirmeler sunacağını ortaya koyuyor.

Haber, yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanılarak gerçekleştirilen hız testlerine ilişkin verilere sahip olan SpeedSmart'tan gelen rapora dayandırılıyor. Söz konusu rapora dayanarak bu cihazların Qualcomm'un X70 modemini kullandığı iddia ediliyor.

Hız testi verilerinin iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro serisine kıyasla %24'e kadar daha yüksek 5G hızları sunduğu öne sürülüyor.

Qualcomm'un X70 modemi aynı zamanda piyasadaki bazı amiral gemisi Android akıllı telefonlara da güç veriyor. Apple'ın da kendi şirket içi 5G modemlerini geliştirme sürecinde olduğu söyleniyor ancak bunun birkaç yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

