Apple hazırlıklara başladı! Çok beklenen iPhone SE 3, Hindistan'da test ediliyor: Fiyat bilgisi sızdı

Apple'ın iPhone SE 3 modeli için daha önce pek çok sızıntı gerçekleşti. Son olarak akıllı telefonun mart veya nisan aylarında gerçekleşebilecek bir bahar etkinliğinde tanıtılabileceği iddia edildi. Şimdi ise Apple'ın iPhone SE 3'ü test ettiği konuşuluyor.

APPLE, iPHONE SE 3'Ü İTHAL ETTİ! İŞTE FİYATI

91mobiles'ın kaynaklarına göre Apple, Hindistan'a A2595, A2783 ve A2784 model numaralarını kullanarak üç iPhone SE modeli ithal etti. İddiaya göre ithalatla ilgili toplanan veriler, modelin fiyatının 23.000 Rs (307.55 dolar) olduğunu gösteriyor.

iPAD FİYATLARI DA GÖRÜNDÜ

Aynı kaynaklar, A2588 ve A2589'un güncellenmiş bir iPad Air olduğu düşünülerek iPad'lerin de ülkeye ithal edildiğinden bahsediyor. Verilere göre bu ürünlerin fiyatı 500 ila 700 dolar arasında.

Son olarak, A2757 ve A2761 model numaralarını taşıyan bir iPad de test listesinde görünüyor. Yine verilerde yaklaşık 300 dolarlık bir fiyatın olduğu öne sürülüyor.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Apple'ın mart veya nisan aylarında gerçekleşebilecek bir bahar etkinliğinde iPhone SE 3'ü ve güncellenmiş iPad Air'i tanıtması bekleniyor.

