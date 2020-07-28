Apple Hindistan operasyonunu büyütüyor!

Apple’dan henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen şirketten sızan bilgiler Made in India iPhone’ların yakında piyasada olacağını söylüyor.

APPLE AMİRAL GEMİLERİNİ HİNDİSTAN'A TAŞIDI

Apple aslında bir süredir Hindistan’da üretim yapıyordu ancak bunlar önemli sayılabilecek üretimler değildi. 2017’den beri, Trump’ın baskısıyla Hindistan’da üretim yapan şirket, eski ve düşük fiyatlı modellerin üretimini veya düşük hacimli yedek parçaları buraya aktarmıştı. Dolayısıyla bu operasyon, Çin’e savaş açan Trump’ın gözünü boyamaktan öteye geçmeyen bir üretim olarak görünüyordu. Şirket şimdi, en çok gelir beklediği amiral gemisi telefonunu ilk kez Hindistan’da üretiyor. Böylece dev ABD şirketlerinin, Çin’le yaşanan büyük savaşın ciddiyetini anladığı da düşünülüyor.

HİNDİSTAN'DA ÜRETİMİN APPLE'A FAYDALARI NE?

Telefonları Hindistan’da üretmenin Apple için faydaları da çok fazla. Şirket, Çin’deki üretim için ABD’de uygulanan gümrük vergisinden kaçınacak. Ayrıca Hindistan’da, “yerli üretim” telefonlar %20 vergi avantajına sahip. Bu nedenle düşük gelir seviyesindeki 1 milyar nüfuslu Hindistan nüfusuna iPhone 11 satmak da kolaylaşacak.