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Apple hizmetlerinde saatler süren kesinti yaşandı

22.03.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın App Store dahil birçok hizmetinde pazartesi günü kesintiler yaşandı. Müşteriler bu servislere saatler boyunca ulaşamazken Apple, geç saatte yaptığı açıklamada sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Apple hizmetlerinde saatler süren kesinti yaşandı

Pazartesi günü Apple servislerinin bir kısmına müşteriler ulaşamadı. Bir süre sonra Apple'ın destek sayfasında, hizmetlerde kesinti yaşandığını doğrulayan bir açıklama yayımlandı.

Kesintiden etkilenen hizmetler arasında App Store, iMessage, Maps, Apple Arcade, iTunes store, podcast servisleri ve Apple TV+ da var.

Günün geç saatlerinde Apple destek sayfası, bu ke sorunun çözüldüğünü ve servislerin normale döndüğünü belirten bir açıklama yayımladı.

Apple ağlarının bir kısmı üç saatten uzun süre çalışmadı.

Takvim ve e-mail servisleri gibi bazı iCloud servislerine de birkaç saat boyunca ulaşılamadı.

Apple, BBC'ye "sistemlerinin kesintilere maruz kaldığını" doğruladı ancak sebebiyle ilgili bilgi vermedi.

Kesintileri takip eden web sitesi Downdetector'a göre, 4 binden fazla kullanıcı Apple Music'e ulaşamadığına dair bildirimde bulunurken 4 bine yakın kişi de iCloud hizmetlerindeki kesintiyi bildirdi.

Apple iMessage servisi de kısa bir süre kesintiye uğradı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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