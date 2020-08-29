Apple ile Facebook'un arası açıldı: Apple yüzde 30'luk komisyon ibaresini istemedi!

Epic Games ile başlayan komisyon tartışmaları gittikçe büyüyor. Bu tartışmalarda ise yeni bir perde açılmış durumda. Bu perdeyi açan ise Facebook. Facebook, yaptığı açıklamalara göre Apple'ın bilgi verme engeli ile karşılaştı.
Facebook, koronavirüs salgını sırasında kaybedilen geliri telafi etmenin bir yolu olarak influencer ve diğer işletmelerin ücretli çevrimiçi etkinliklere ev sahipliği yapmasına izin verecek yeni bir araç sunmayı planlıyor. Bu araç ile kullanıcılar, tıpkı Twitch'te veya diğer birçok platformda olduğu gibi birbirlerine bağış yollayabilecek ve ürün satışı yapabilecek. Fakat iOS uygulamasındaki satışlardan Apple yüzde 30'luk komisyon alacak. Facebook ise Apple'ın aldığı komisyondan feragat etmesini istedi. Apple ise Facebook'un bu isteğini reddetti. Sosyal medya platformu da satış ekranına ''9,99 dolarlık ödemenin yüzde 30'u Apple tarafından kesilecek'' ibaresi ekledi. İşte her şey bu ibarenin eklenmesiyle başladı.
Facebook'un iddialarına göre Apple, bu bilginin verilmesini istemedi ve müdahalede bulundu. Apple'a göre Facebook, App Store'un ''kullanıcılara alakasız bilgiler gösterilmesini engelleyen bir kuralını'' ihlal etti. Apple'ın müdahalesinden sonra Facebook söz konusu ibareyi ''Facebook bu ödemeden komisyon kesmiyor'' olarak değiştirdi.
Facebook ise yaşananlara karşı oldukça tepkili. Sosyal medya devi ''İnsanların harcadıkları paranın nereye gittiğini görmelerine şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.'' dedi ve Apple'ın yüzde 30'luk kesinti yaptığı bilgisini içeren şeffaflık bildirimini reddettiğini söyledi. Ancak bu red cevabı, Facebook'u durdurmuş değil. Facebook'un açıklamasına göre şirket, bu bilgiyi kullanıcı arayüzünde farklı bir şekilde sunmak için çalışıyor.
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