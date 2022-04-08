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Apple'ın 20 yılı 40 saniyeye sığdı! Garajda doğup "dünyanın en değerli markası" unvanını ele geçirmişti

08.04.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 20 yılını 40 saniyeye sığdıran ilginç bir video yayınlandı. Yayınlanan video, Steve Jobs'un garajında başlayan Apple macerasının nasıl geliştiğini dikkat çekici bir şekilde gözler önüne serdi.

Apple'ın 20 yılı 40 saniyeye sığdı! Garajda doğup "dünyanın en değerli markası" unvanını ele geçirmişti

1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından Jobs'un ebeveynlerinin garajında kurulan Apple, bugün dünyanın en değerli markası. Apple'ın, garajda başlayan macerasının bu denli büyümesi birçok kez çeşitli videolara konu oldu. Şimdi ise Apple hakkında yeni bir video daha karşımıza çıktı.

APPLE'IN 20 YILI TEK BİR VİDEODA

9to5Mac'in paylaştığı habere göre o video Statista tarafından yayınlandı. Video, Apple'ın iPhone, Mac, iPad ve diğer donanım ve hizmetleri ile birlikte 20 yıldaki büyümesini 40 saniyeye sığdırdı. Aynı zamanda şirketin ürün gamının yıllar içinde nasıl değiştiğini ortaya koydu.

Video, 2001'de Mac serisinin Apple'a 4,4 milyar dolar kazandırdığı bir zamanı göstererek başlıyor ve daha sonra 2021 yılına kadar geliyor.

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DİŞLİ RAKİPLERİ VAR

Başarısı birçok kez dile getirilen Apple'ın rakipleri de en az onun kadar güçlü. Örneğin; şirketin akıllı telefon sektöründe Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi dişli rakipleri var. Bilgisayar sektöründe de Windows işletim sistemini kullanan köklü rakipleri mevcut.

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