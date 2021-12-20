HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple’ın AR gözlüğü için 2022’yi işaret etti

Apple’ın AR gözlüğü için 2022’yi işaret etti

20.12.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Glass 2022’de gelecek gibi duruyor. Teknoloji sektöründeki öncü isimlerden biri olan Apple'ın uzun süredir akıllı gözlükler üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Keza şirketin CEO’su Tim Cook da zamanında Apple Glass’ın varlığını doğrulayan açıklamalarda bulunmuştu.

Apple’ın AR gözlüğü için 2022’yi işaret etti

Peki Apple ilk akıllı gözlüğünü ne zaman tanıtacak?

Şimdiye kadar bu konu hakkında çok fazla bilgi sızdırılmadı. Fakat yine de 2022’de gerçekleşecek olan etkinlikte ilk Apple Glass’ın tanıtılacağına dair bazı umutlar var. Yine de Apple’ın akıllı gözlük konusunda biraz mesafeli davrandığını biliyoruz.

RAKİPLERİ ADIM ATTI

Apple bu konuda mesafeli olsa da Çin’in önde gelen isimleri Xiaomi ve TCL akıllı gözlük konusunda ilk ciddi adımları attılar. Henüz son kullanıcıya ulaşmasa da akıllı gözlükler üzerine ilk tanıtımlar ve demo çalışmaları yapıldı. Apple’dan ise somut bir adım gelmiş değil.

Apple’ın akıllı gözlük konusunda aceleci davranmamasının temel nedeni ise gözlükte yer alacak olan kamera düzeni. Malum kişisel veriler ve gizlilik gibi unsurlar, gözlüğün kullanımının önüne hukuki engeller çıkarabilir. Apple muhtemelen bunlardan çekindiği için gözlük tarafında çok aceleci davranmıyor.

Oyun dünyasında kurallar yeniden yazılıyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Kullanıcılarına müjde! Güncellenecek ilk modeller ortaya çıktıKullanıcılarına müjde! Güncellenecek ilk modeller ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Ölümüyle ilgili acı detay! Babası bakın ne demiş

Ölümüyle ilgili acı detay! Babası bakın ne demiş

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Son Dakika: Kaçırıp işkence ettiler, elektro şok verip çıplak halde sokağa bıraktılar

Son Dakika: Kaçırıp işkence ettiler, elektro şok verip çıplak halde sokağa bıraktılar

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.