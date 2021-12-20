Apple’ın AR gözlüğü için 2022’yi işaret etti

Peki Apple ilk akıllı gözlüğünü ne zaman tanıtacak?

Şimdiye kadar bu konu hakkında çok fazla bilgi sızdırılmadı. Fakat yine de 2022’de gerçekleşecek olan etkinlikte ilk Apple Glass’ın tanıtılacağına dair bazı umutlar var. Yine de Apple’ın akıllı gözlük konusunda biraz mesafeli davrandığını biliyoruz.

RAKİPLERİ ADIM ATTI

Apple bu konuda mesafeli olsa da Çin’in önde gelen isimleri Xiaomi ve TCL akıllı gözlük konusunda ilk ciddi adımları attılar. Henüz son kullanıcıya ulaşmasa da akıllı gözlükler üzerine ilk tanıtımlar ve demo çalışmaları yapıldı. Apple’dan ise somut bir adım gelmiş değil.

Apple’ın akıllı gözlük konusunda aceleci davranmamasının temel nedeni ise gözlükte yer alacak olan kamera düzeni. Malum kişisel veriler ve gizlilik gibi unsurlar, gözlüğün kullanımının önüne hukuki engeller çıkarabilir. Apple muhtemelen bunlardan çekindiği için gözlük tarafında çok aceleci davranmıyor.

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